إنتر "بسيناريو مجنون" يفوز على كييفو

وتأخر إنتر بهدف سيرحيو بيليسيير إثر ضربة ركنية (34)، قبل أن ينطلق "نيراتسوري" في رحلة الرد في الشوط الثاني.

وعادل القائد الأرجنتيني مارو إيكاردي برأسية قريبة (69)، قبل أن يضرب الكرواتي إيفان بيريسيتش الهدف الثاني في نهاية اللقاء بتسديدة أرضية من داخل المنطقة (86).

وفي الوقت بدل الضائع سجل الدولي إيدر الهدف الثالث بتسديدة أرضية من حافة المنطقة (90+2).

وبهذا الفوز حقق إنتر فوزه الخامس على التوالي فرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع جاره اللدود ميلان الذي يحل على تورينو الاثنين المقبل في نهاية المرحلة.

وعمق بولونيا الرابع عشر جراح مضيفه كروتوني متذيل الترتيب عندما أسقطه بهدف السويسري بليريم دزيمايلي (51).