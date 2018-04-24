

أعلن نادي أودينيزي، صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء إقالة المدرب ماسيمو أودو بعد أن تلقى الفريق الهزيمة الحادية عشرة على التوالي.

وكانت الخسارة الأخيرة الأحد أمام ضيفه كروتوني الوافد الجديد والسابع عشر على لائحة الترتيب (1-2)، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة إلى أودو، المدافع الدولي السابق في صفوف ميلان والبالغ 41 عاما، بعد خمسة أشهر من توليه المهمة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعيّن أودينيزي الكرواتي إيغور تودور، المدافع السابق في صفوف يوفنتوس ومدرب غلطة سراي التركي في الموسم الماضي بديلاً لأودو.

وسيشرف تودور (40 عاما) على الفريق في تمرينه الأول الثلاثاء.

وبدأ الكرواتي مسيرته التدريبية في 2013 مع هايدوك سبليت، ثم أشرف على باوك اليوناني وكارابوك سبور وغلطة سراي التركيين. وأقيل من غلطة سراي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكتب أودينيزي على موقعه الرسمي "القيادة الفنية للفريق الأول منحت لإيغور تودور".

وحقق أودينيزي 10 انتصارات في المراحل الـ 34 التي أقيمت حتى الآن مقابل ثلاثة تعادلات و21 خسارة، وهو يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن سبال (29 نقطة) صاحب المركز الثامن عشر.

