أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس في منصب جديد

ووفقاً لصحيفة "توتو سبورت" اليوم الأحد فإن بيرلو سيتولى منصب سفير لشعار يوفنتوس عقب نهاية مشواره في الدوري الأميركي.

ولم يتحدد موعد تولي بيرلو (38 عاماً) لمنصبه الجديد ولكن ذلك سيحدث بمجرد انتهاء مسيرته الكروية.

ويرى يوفنتوس أن بيرلو هو خير ممثل لشعار النادي داخل وخارج إيطاليا.

وينتهي عقد بيرلو مع نيويورك سيتي في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وقضى بيرلو أربعة أعوام مع يوفنتوس فاز خلالها بأربعة ألقاب في الدوري الإيطالي ثم رحل للدوري الأميركي في صيف عام 2015.