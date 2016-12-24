أليكس ساندرو مهدّد بالركون إلى الراحة

وأصيب اللاعب خلال مباراة فريقه مع ميلان في كأس السوبر التي أقيمت أمس السبت بقطر واضطر للخروج من الملعب بعد مرور 33 دقيقة وشارك بدلاً منه باتريس إيفرا.

يشار إلى أنّ ميلان فاز بالمباراة وكأس البطولة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وانضم ساندرو لقائمة المدافعين المصابين بالفريق بجوار ليوناردو بونوتشي وداني ألفيس.

ولم يعلن النادي عن فترة غياب اللاعب ولكنّ التقارير الإعلامية في إيطاليا تشير إلى أنه قد يغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابع.

وذكر النادي في بيان: "الفحوص الأولية تشير إلى تعرض اللاعب للإصابة بشد في عضلة فخذه الأيمن. وسيتم مراقبة حالة اللاعب في الأسابيع المقبلة".

ولن يخوض يوفنتوس أي مباراة في الفترة الحالية وستكون أول مباراة له يوم 8 كانون الثاني/يناير عندما يستضيف فريق بولونيا.