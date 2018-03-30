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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

أليغري يريد البقاء مدربا ليوفنتوس

من قبل
Reuters

أعرب ماسيميليانو أليغري الجمعة عن رغبته في البقاء مدربا لنادي يوفنتوس الإيطالي، متصدر ترتيب الدوري المحلي لكرة القدم وحامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة.


وأوضح مدرب فريق "السيدة العجوز" الذي يتردد اسمه لخلافة الإسباني أوناي إيمري في حال عدم استمرار الأخير في مهامه على رأس الجهاز الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، "لدي عقد مع يوفنتوس يمتد حتى 2020. أنا سعيد هنا وأنوي البقاء".

وبدأ أليغري (50 عاما) الإشراف على يوفنتوس عام 2014، وحقق نجاحات كبيرة معه، فقاده إلى لقب الدوري ثلاث مرات متتالية، والكأس المحلية ثلاث مرات أيضا، ونهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

وفي رصيد أليغري لقب رابع في الدوري الإيطالي مع نادي ميلان عام 2011، والذي حمل الرقم 18 في رصيد النادي اللومباردي.
 

أوناي إيمري باريس سان جيرمان يوفنتوس ماسيميليانو أليغري
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