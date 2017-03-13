أليغري.. خلف هذا المدرب الهادئ قصة غريبة

بعد التخلي عن خطيبته قبل يومين من الزفاف، كرس ماسيميليانو أليغري حياته لكرة القدم. وبعد نحو 25 عاماً، يجد مدرب يوفنتوس الايطالي نفسه قريبا من ايصال الفريق مجدداً إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتمال اتخاذ قرار قد يغير حياته مرة أخرى.

كان أليغري في مسيرته الكروية لاعب وسط موهوباً على رغم أنه لم يبلغ المراتب المتقدمة في الدوري الإيطالي، الا ان مسيرته كمدرب تتخذ منحى مختلفاً. وهذا الموسم، يتصدر حامل اللقب نادي "السيدة العجوز" الدوري الإيطالي، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية حيث تقدم ذهاباً على نابولي 3-1، ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اذ يستضيف الثلاثاء بورتو البرتغالي في إياب الدور ثمن النهائي، مع أفضلية لكونه فاز عليه ذهاباً 2-0

وأحرز أليغري ثلاثة القاب في الدوري المحلي مع ميلان (2011) ويوفنتوس (2015 و2016)، ويتجه لإحراز ثنائية ثانية توالياً في الدوري المحلي والكأس المحلية.

وعلى صعيد مستقبله الكروي، يبدو أن مسيرة أليغري ستقوده إلى أرسنال الإنكليزي خلفاً للفرنسي أرسين فينغر الذي لم يتضح بعد مصيره مع النادي اللندني، علماً أن عقده معه ينتهي هذا الموسم.

وقد يساهم عشق أليغري للبحر وسباقات الخيل وكرة القدم، في إغرائه للقدوم إلى إنكلترا.

خطيبته لم تسلم من "المراوغة"

أياً يكن المسار الذي سيختاره المدرب المولود في ليفورنو، لن ينسى حزيران/يونيو 1992، حينما أقدم على خطوة غيرت حياته جذرياً.

فقبل يومين من الموعد المقرر لزواجه من خطيبته أريكا، بدّل أليغري رأيه، في خطوة أوضحها بعد أعوام بالقول "اتخذت القرار بعدما عذبني لأشهر (...) كان ثمة عائق كبير أمامي، وفي حالات مماثلة تجد نفسك أمام خيار من اثنين: محاولة تخطيه أو العودة أدراجك".

أضاف "عدت أدراجي، واختفيت لبعض الوقت".

كان أليغري لاعباً موهوباً ساهم في صعود ناديه بيسكارا الى الدرجة الأولى. وكتبت صحيفة إيطالية بعد قراره العاطفي المفاجئ، أن أليغري "راوغ الجميع".

حتى الكاهن الذي كان سيعقد المراسم، اعتقد أن القرار الذي أبلغه به والد أليغري كان "مزحة"، بعدما كانت الكنيسة قد ازدانت بالورود.

وعلى رغم أن الخطوة لم ترق لعائلة إريكا، الا أن ابتعاد أليغري عن الحياة الزوجية والانصراف الكامل الى كرة القدم، أتى بثماره.

أمضى أليغري مسيرته مع أندية مغمورة مثل بيسكارا وبيروجيا، وتنقل مراراً بين الدرجتين الأولى والثانية، إلا أنه لم يفقد إيمانه بموهبته التي ساعده في إظهارها جسده النحيل والمرن.

حظي خلال مسيرته كلاعب (1984-2003) بتقدير المدرب جوفاني غاليوني الذي أشرف عليه في بيسكارا.

ويقول غاليوني إن أليغري "كان يمشي على رؤوس أصابعه، لكنه تمكن سريعاً من قيادة غرفة تبديل الملابس (...) انضم إلينا لاعب رائع كان شديد التركيز ومحترماً جداً".

موسم جيد بعد إلغاء الزواج

في الموسم الذي تلا إلغاءه الزواج، سجل أليغري 12 هدفاً في 32 مباراة مع بيسكارا، وهو كان أفضل مواسمه في الدرجة الأولى.

وبعد مهام تدريب في ثلاثة أندية صغيرة، قاد أليغري ساسوولو إلى الدرجة الثانية في موسم 2007-2008، ثم رحل إلى كالياري، قبل أن ينتقل عام 2010 إلى ميلان، ويساهم في إحرازه لقب الدوري الإيطالي في الموسم الاول، بعد انتظار سبعة أعوام.

وضمت تشكيلة أليغري التي أقصيت من دوري أبطال أوروبا 2012 امام برشلونة، نجوما من طينة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي تياغو سيلفا. إلا أن النادي تخلى عن عدد منهم الموسم التالي، ففقد أليغري عماد تشكيلة النادي الذي تراجع مستواه، وأقيل في كانون الثاني/يناير 2014 بعد خسارة مذلة على ملعبه امام ناديه السابق ساسوولو 3-4 في مباراة تقدم خلالها ميلان 3-0.

وفي حين ينظر ميلان الى النجاح الذي يحققه أليغري مع "السيدة العجوز"، يتطلع المدرب نفسه بثقة الى ربع النهائي الأوروبي الذي بات في متناول اليد، وتقام قرعته الجمعة في نيون بسويسرا.