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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

أليغري أفضل مدرب في الدوري الإيطالي للموسم الماضي

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نال ماسيميليانو أليغري الذي قاد يوفنتوس إلى لقب سابع على التوالي في الدوري الإيطالي، جائزة "بانكينا دورو" (المقعد الذهبي) لأفضل مدرب في موسم 2017-2018، حسب ما أعلن الأثنين الاتحاد الإيطالي.

Reuters

 

وتوّج يوفنتوس بقيادة أليغري الموسم الماضي بطلا للدوري أمام نابولي الثاني، وبكأس إيطاليا على حساب ميلان (4-صفر)، لكنه خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني الذي توج لاحقاً باللقب الثالث توالياً بإشراف مدربه السابق الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أن كان حل وصيفاً له في موسم 2016-2017.

وهي المرة الرابعة التي يحصل فيها أليغري على هذا اللقب في تصويت يشارك فيه مدربو الأندية، حيث نال 17 صوتاً مقابل 8 أصوات لمدرب نابولي ماوريتسيو ساري (انتقل إلى تشيلسي الإنكليزي)، ومدرب لاتسيو سيموني إينزاغي.

وتولى أليغري مهمة الإشراف على فريق "السيدة العجوز" في تموز/يوليو 2014، وحصل معه على لقب أفضل مدرب ثلاث مرات (2015 و2017 و2018) بعد أن ناله للمرة الأولى مع كالياري عام 2009، في حين كان اللقب عام 2016 من نصيب ساري.

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