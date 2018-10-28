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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإيطالي

أرقام خاصة من مباراة نابولي وروما

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أرقام مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي توحي إلى حدٍّ كبير الشكل الذي ستكون عليه المباراة المنتظرة.

AFP

يلتقي نابولي مع روما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد.

ونضع هنا العديد من الأرقام التاريخية الخاصة باللقاء القوي جداً والمنقول عبر قنواتنا.

  • سجل نابولي في كلّ من آخر 4 مباريات لعبها أمام روما في السيريا آي، بعد فشله في التسجيل في 3 لقاءات سابقة على التوالي.
  • خسر نابولي في آخر مباراتين لعبهما على أرضه أمام روما في الدوري الإيطالي، بعد فوزه 3 مرات في 4 استضافات سابقة (ت 1).
  • لم يخسر نابولي في آخر 9 مباريات لعبها على أرضه في الدوري الإيطالي (ف 8 ت 1)، لكن آخر خسارة له على أرضه كان أمام روما في مارس الماضي.
  • حصد روما 14 نقطة هذا الموسم، أسوأ حصيلة له في هذه المرحلة من الموسم منذ 2012 - 2013 عندما حلّ سادساً.
  • حافظ روما على نظافة شباكه في 6 من آخر 8 مباريات لعبها خارج أرضه في السيريا، متلقياً هدفين في كل من الزيارتين المتبقيتين.
  • سجل نابولي 5 أهداف في أول 15 دقيقة لعب هذا الموسم في الدوري الإيطالي، أكثر من أي فريق آخر.
  • سجل روما أهدافاً (6) من كرات ثابتة أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بينما سجل نابولي أكبر عدد من لعب مفتوح (16).
  • يحتاج دريس ميرتنز (71 هدفاً حالياً) إلى هدفين فقط ليصبح سادس أفضل هداف في تاريخ نابولي – لقد سجل 3 أهداف في آخر 3 مباريات لعبها أمام روما في الدوري.
  • سجل مهاجم روما أدين جيكو 4 أهداف في 5 مباريات لعبها أمام نابولي في الدوري – لم يسجل أكثر أمام أي فريق آخر.
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