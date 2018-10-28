أرقام خاصة من مباراة نابولي وروما

يلتقي نابولي مع روما في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد.

ونضع هنا العديد من الأرقام التاريخية الخاصة باللقاء القوي جداً والمنقول عبر قنواتنا.