أتالانتا ولاتسيو يمارسان الضغط على إنتر ميلان

واصل أتالانتا مزاحمته للكبار على أحد المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه الجريح كروتوني 1-صفر السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويدين أتالانتا بنقطته الثالثة عشرة في المراحل الخمس الأخيرة، إلى أندريا كونتي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

ورفع أتالانتا الذي مُني بهزيمة واحدة في المراحل التسع الأخيرة، رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق 3 نقاط عن المركز الثالث الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله نابولي خصمه في المرحلة المقبلة، لكن بإمكان الأخير أن يبتعد مجدّداً في حال فوزه الأحد على مضيفه كييفو.

وفي المقابل، تجمّد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعد تلقيه هزيمته الثامنة عشرة.

وفي مباراة ثانية، حوّل لاتسيو تخلفه أمام مضيفه إمبولي إلى فوز بهدفين لتشيرو إيموبيلي (68) والسنغالي بالدي دياو كيتا (80)، مقابل هدف للبوسني رادي كرونيتش (67).

ورفع فريق العاصمة بفوزه الثاني في المراحل الخمس الأخيرة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان الذي يلعب الأحد مع مضيفه بولونيا، فيما تجمّد رصيد إمبولي عند 22 نقطة في المركز السابع عشر بعدما تكبّد هزيمته الثالثة عشرة.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات بيسكارا مع جنوى، وسمبدوريا مع كالياري، وأودينيزي مع ساسوولو، وميلان مع فيورنتينا.