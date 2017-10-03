جيلاردينو في الدرجة الثانية

ونشر النادي بياناً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه ضم جيلاردينو (35 عاما) في صفقة انتقال حر، حيث كان اللاعب المتوّج مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا حراً منذ آذار/مارس الماضي بعد ترك ناديه السابق بيسكارا، وتدرب طوال الصيف الماضي مع نادي مونريال إمباكت الكندي.

