ونشر النادي بياناً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه ضم جيلاردينو (35 عاما) في صفقة انتقال حر، حيث كان اللاعب المتوّج مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا حراً منذ آذار/مارس الماضي بعد ترك ناديه السابق بيسكارا، وتدرب طوال الصيف الماضي مع نادي مونريال إمباكت الكندي.
جيلاردينو في الدرجة الثانية
انضم المهاجم الإيطالي المخضرم ألبيرتو جيلاردينو لنادي سبيتسيا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.
ونشر النادي بياناً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه ضم جيلاردينو (35 عاما) في صفقة انتقال حر، حيث كان اللاعب المتوّج مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا حراً منذ آذار/مارس الماضي بعد ترك ناديه السابق بيسكارا، وتدرب طوال الصيف الماضي مع نادي مونريال إمباكت الكندي.