يونايتد ينهي تألق واتفورد ويهزمه بثنائية

وأنهى يونايتد بذلك سلسلة النتائج الإيجابية لواتفورد في الأسابيع الأربعة الأخيرة حيث تعادل مع ميدلسبره بدون أهداف ثم مع بورنموث (2-2) قبل أن يهزم آرسنال على ملعبه بهدفين دون هدف ثم ينتصر على ضيفه بيرنلي العنيد بالنتيجة ذاتها.

فعلى ملعب أولدترافورد، بات مانشستر يونايتد أول فريقه يحقق 2000 نقطة منذ انطلاق الدوري الانكليزي الممتاز موسم 1992-93، وكان مانشستر الطرف الأفضل طوال الدقائق التسعين ولولا رعونة لاعبيه لخرج بغلة أوفر من الأهداف.

وبعد أن أهدر الأرميني هنريك مخيتاريان فرصة سهلة لمنح التقدم لفريقه، كان اللاعب ذاته مهندس الهجمة التي جاء منها هدف الافتتاح عندما مرر كرة على الجهة اليسرى باتجاه الفرنسي أنطوني مارسيال العائد إلى التشكيلة، فمررها الأخير عرضية داخل المنطقة تركها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الإسباني خوان ماتا ليتابعها الأخير داخل الشباك في الدقيقة 32.

وحسم مارسيال النتيجة في مصلحة فريقه إثر هجمة مرتدة توغل فيها داخل المنطقة قبل أن يسددها داخل الشباك في الدقيقة 60.

صبحي يتألق

وتغلب ستوك سيتي على ضيفه كريستال بالاس بهدف سجله لاعب وسطه الويلزي الدولي جو الن في الدقيقة 67، بعد تمريرة حاسمة رائعة من الدولي المصري رمضان صبحي.

ورفع ستوك رصيده إلى 32 نقطة بعدما حقق فوزه الثامن في المسابقة، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة في المركز الـ19 بعدما تلقى الفريق اللندني الخسارة السادسة عشرة له هذا الموسم.

وسقط سندرلاند متذيل الترتيب سقوطاً عنيفاً على أرضه أمام ساوثمبتون برباعية نظيفة سجلها الإيطالي الوافد الجديد مانولو غابياديني (30 و45)، وجايسون ديناير (88، خطأ في مرمى فريقه) وشاين لونغ (90)، وارتقى الضيوف إلى المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند النقطة 19.

تعادل مثير

وانتزع وست بروميش ألبيون نقطة من مضيفه وست هام في الرمق الأخير عندما أدرك له غاريث ماكولي التعادل في الوقت بدل الضائع.

وكان وست بروميتش تقدم بواسطة البلجيكي الدولي ناصر الشاذلي (6)، قبل أن يرد وست هام بهدفين سجلهما الجزائري سفيان فيغولي (63) والأرجنتيني مانويل لانزيني (86)، وعزز وست بروميتش موقعه في المركز الثامن برصيد 37 نقطة، فيما حصل وست هام على نقطته الـ32 في المركز العاشر.

وتعادل ميدلسبره وضيفه إيفرتون سلباً، وارتقى أصحاب الأرض إلى المركز الـ15 برصيد 22 نقطة فيما استمر إيفرتون في المركز السابع ب41 نقطة.