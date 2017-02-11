يونايتد يحصد النقطة رقم 2000 خلال مسيرته في الدوري

ويتقدم الشياطين الحمر بفارق كبير على أقرب ملاحقيهم من حيث إجمالي عدد النقاط التي حصل عليها أي فريق مشارك في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 1797 نقطة يليه تشيلسي في المركز الثالث برصيد 1755 نقطة بينما يحل ليفربول في المركز الرابع برصيد 1647، ويأتي توتنهام في المركز الخامس بعد أن حصد حتى الآن 1411 نقطة.

وهذا هو الفوز رقم 599 ليونايتد في "حقبة الدوري الممتاز" وسيكون الفريق بذلك هو أول فريق منافس في الدوري الممتاز يصل للانتصار رقم 600 إذا ما فاز على ضيفه بورنموث في المواجهة التي ستقام ضمن الأسبوع 27 في الرابع من آذار/مارس القادم.