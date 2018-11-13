ولا يزال نصري يقضي حاليا فترة عقوبة بالحرمان من ممارسة كرة القدم, بسبب تعاطي مواد محظورة

ويستمر الإيقاف حتى مطلع العام المقبل مع إمكانية التدريب إلى حين نهاية فترة الإيقاف

وأضافت التقارير أن نصري لم يظهر بالشكل المطلوب خلال تدريبات ويست هام إذ بدا بعيدا عن أجواء اللعب وظهر بلياقة بدنية ضعيفة

وكان النادي اللندني اتفق مع اللاعب على توقيع عقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي مقابل راتب أسبوعي يفوق المئة ألف دولار بعد أن أبدي نصري نيته الانضمام للفريق, والعمل مجددا تحت قيادة المدرب مانويل بيليغريني بعد أن قضيا معا فترة ناجحة في مانشستر سيتي قبل عدة أعوام.