وهج لقب الرابطة... ينطفئ في أولد ترافورد

وسجل يونايتد أولاً عبر الأرجنتيني ماركوس روخو 23، وعادل لبورنموث النرويجي جوشوا كينغ 40 من ركلة جزاء.

وأضاع يونايتد على نفسه فرصة الانفراد بالمركز الرابع ولو مؤقتاً وذلك بتوقف رصيده 49 نقطة في المركز السادس، أما بورنموث فبات في المركز 14 برصيد 27 نقطة.

وحفلت المباراة بالأحداث والمشاهد العنيفة إذ نجا نجم يونايتد السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش من الطرد في الشوط الأول نتيجة ضربه لمدافع بورنموث تايرون مينغز في أكثر من مناسبة.

كما لعب الفريق الزائر لملعب أولد ترافورد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد أندرو سورمان.

وضيّع إبرا ركلة جزاء ليونايتد في الدقيقة 72 بعد أن تصدى لها الحارس البولندي أرتور بوروك.

أضاع إبراهيموفيتش أول ركلة جزاء في مباراة في الدوري منذ أيلول/ سبتمبر عام 2015 حين كان لاعبا في باريس سان جيرمان وكانت المباراة ضد غانغان