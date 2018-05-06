وداعية مؤثرة لأرسن فينغر

وفُكَّ الرباط بين أرسنال والمدرب الفرنسي الملقب بالثعلب بعد 22 عاماً من قيادة المدفعجية.

وكان شعار الاحتفالية "شكراً أرسين"، باللغة الفرنسية تقديراً لوطن المدرب التاريخي للنادي.

وكبادرة إنسانية منه، تمنى فينغر الشفاء لمنافسه التاريخي مدرب مانشستر يونايتد سابقاً السير أليكس فيرغسون، وذلك في بداية حديثه للجماهير.

وشكر فينغر كل من سانده في عمله الطويل، وتمنى من الجميع الوقوف مع الكادر الجديد القادم للفريق.

وختم المدرب الفرنسي حديثه متوجها للجماهير بكلمة: سأفتقدكم.

وتبقى مبارتان لأرسنال في الدوري مع ليستر سيتي وهيديرسفيلد تاون خارج أرضه.