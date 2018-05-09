هيديرسفيلد تاون يضمن بقاءه في الدوري الممتاز

وحقق هادرسفيلد الأهم كونه كان بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان بقائه في الدوري الممتاز، وأسدى خدمة لليفربول في صراعه مع الفريق اللندني على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتوقفت سلسلة تشيلسي عند أربعة انتصارات متتالية فبقي في المركز الخامس برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول.

وكان تشيلسي يمني النفس بالفوز ليتساوى في عدد النقاط مع ليفربول، بيد أنه سقط في فخ التعادل وبات مصير البطاقة الأخيرة بيد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب عندما يستضيف برايتون الأحد المقبل، وفوزه سينهي آمال فريق المدرب الإيطالي انتونيو كونتي حتى في حال فوزه على مضيفه نيوكاسل في المرحلة الاخيرة.

وأهدر تشيلسي فرصة ذهبية لكسب النقاط الثلاث بعد أن سيطر على مجريات المباراة من البداية حتى النهاية، لكنه وجد نفسه متخلفاً بهدف للبلجيكي لوران لوبواتر (50)، قبل أن ينجح في إدراك التعادل عبر مدافعه الإسباني ماركوس ألونسو (62).

ورفع هادرسفيلد رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر وابتعد بفارق 4 نقاط عن سوانسي سيتي صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الأولى.

وداعية ممتازة ليايا

من جهته، حقق مانشستر سيتي بطل الدوري فوزاً مستحقا على برايتون 3-1.

وسجل البرازيلي دانيلو 16، والبرتغالي برناردو سيلفا 34 والبرازيلي الآخر فرناندينيو 72 أهداف سيتي، وخوسي أولوا هدف برايتون 20.

وهو الفوز الـ 31 لمانشستر سيتي هذا الموسم فانفرد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد والذي كان يتقاسمه مع تشيلسي.

كما حطم رقما قياسياً آخر لتشيلسي وهو عدد النقاط في موسم واحد (95) كان سجله الفريق اللندني موسم 2004-2005، حيث رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 97 نقطة.

ورفع مانشستر سيتي غلته من الأهداف إلى 105 اهداف فحطم الرقم القياسي (103) والذي كان بحوزة تشيلسي موسم 2009-2010.

وفي مباراة رابعة مؤجلة أخرى، أكرم ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي وفادة ضيفه أرسنال 3-1.

وبكر ليستر سيتي بالتسجيل عبر مهاجمه النيجيري كليتشي إهياناتشو بيسراه إثر كرة رأسية من المالي فوسيني دياباتيه بعد ركلة ركنية (14)، تلقى أرسنال بعده بـ 92 ثانية ضربة موجعة بطرد مدافعه اليوناني كسطنطينوس مافروبانوس اثر عرقلته إهياناتشو في منتصف الملعب عندما خطف منه الكرة في طريقه إلى الانفراد بالحارس التشيكي بيتر تشيك.

واضطر الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال إلى الدفع بالمدافع الدولي الألماني شكودران مصطفي مكان المهاجم داني ويلبيك (19).

ونجح أرسنال في إدراك التعادل عبر مهاجمه الدولي الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (53).

وحصل ليستر سيتي على ركلة جزاء إثر عرقلة ديماراي غراي داخل المنطقة من الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان فانبرى لها نجمه جيمي فاردي بنجاح (76) قبل ان يسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة.

وحقق توتنهام الأهم بفوزه على ضيفه نيوكاسل 1-0.

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 50 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي هاري كاين بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون رافعا رصيده الى 28 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق 3 اهداف خلف المتصدر مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

وكان الفريق اللندني بحاجة إلى الفوز لحسم بطاقته إلى أمجد الكؤوس قبل المرحلة الأخيرة.

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