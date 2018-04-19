هل يدّرب باتريك فييرا فريق أرسنال؟

ويشرف فييرا (41 عاماً) حالياً على تدريب نادي نيويورك سيتي الأميركي.

ويمتلك اللاعب السابق لفريق أرسنال فرصة كبيرة للمسك بزمام المقاليد الفنية للمدفعجية في حال مغادرة فينغر الفريق اللندني.

وأشرف فييرا على تدريبات ناشئي مانشستر سيتي قبل الالتحاق بالنادي الأميركي الذي يحتل حالياً المركز الأول في مجموعة المنطقة الشرقية.

في المقابل، أوضح فينغر الذي يشرف على أرسنال منذ العام 1996، ومدد عقده في بداية الموسم، إن "وضعي الشخص لا يقلقني كثيراً في الوقت الحالي. ما يقلقني هو تحويل الموسم إلى نجاح".

ورداً على سؤال عما إذا كان سيغير رأيه قال فينغر "هذا لا يهم حقا".

ويعتبر فييرا من أحد النجوم السابقين لنادي أرسنال الإنكليزي الذي دافع عن ألوانه بين عامي 1996 و2005.