هدف محمد صلاح يمنح ليفربول الفوز على كريستال بالاس

وعانى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب؛ بعدما تأخر في الدقيقة 13 عبر الصربي لوكا ميليفوجيفيتش الذي سجل الهدف الأول لكريستال بالاس من ركلة جزاء، لكن السنغالي المجتهد ساديو ماني عدل الأوتار في الدقيقة 49، قبل أن يوقع صلاح على الفوز في الدقيقة 84.

وأصبح ليفربول في المركز الثاني بشكل مؤقت (66 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يلعب في وقت لاحق مع ضيفه سوانزي سيتي.

أما رصيد كريستال بالاس فتجمد عند النقطة 30 في المركز 16 الذي من الممكن أن يخسرها أيضاً.

ويعتلي محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 29 هدفاً، أمام هاري كين مهاجم توتنهام بفارق 5 أهداف.

تفاصيل من المباراة

نهاية المباراة بفوز صعب للريدز 2-1.

- د 84 هدف محمد صلاح يحول النتيجة إلى تقدم ليفربول 2-1

- 59 كريستيان بينتيكي يضيع فرصة خطيرة للغاية أمام مرمى فريقه السابق ليفربول.

- هدف التعادل لليفربول د 49 مانيه يستغل عرضية ميلنر خير استغلال

- بداية الشوط الثاني

o هذه المباراة رقم 100 ليورغن كلوب في الدوري الممتاز (فاز 53 تعادل 28 خسر 18) – شهدت مباريات كلوب الـ99 حتى الآن تسجيل 322 هدفاً (له 206 عليه 116) – مباريات مانويل بيليغريني المئة الأولى فقط في المنافسة شهدت أهداف أكثر (329).

نهاية الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس 1-0.

- د 41 صلاح يسدد يسارية أخرى مرتفعة لاقت مصير سابقتها.

- د 30 هدف ملغى لمانيه بداعي التسلل

- د 28 أولى المحاولات لمحمد صلاح نجح في إمساكها حارس كريستال بالاس الويلزي واين هينيسي

- د 24 تمثيل واضح من مانيه يكلفه إنذار أصفر.

- د 13 ركلة جزاء لكريستال بالاس حصل عليها ساها على الحارس كاريوس يضعها كابتن الفريق لوكا ميليفوجيفيتش هدفاً أول.

- د 11 مهاجم ليفربول السنغالي مانيه يلامس كرة رأسية تجاور القائم.

- د 8 ساها يضيع فرصة خطيرة جداً بعدما ارتطمت كرته بصدر الألماني لوريس كاريوس حارس ليفربول.

- انطلاق المباراة مع أهازيج جماهير أصحاب الأرض كريستال بالاس

- لم يفز ليفربول ذهاباً وإياباً على كريستال بالاس في الدوري الممتاز منذ 1997-1998.

سجل محمد صلاح في 20 من المباريات الـ30 التي لعبها هذا الموسم في الدوري الممتاز – إنه على بعد مباراة واحدة فقط من الحصيلة القياسية الموسمية خلال موسم مؤلف من 38 جولة (21- روبن فان بيرسي في 2012- 2013 وكريستيانو رونالدو 2007- 2008).

فيما يلي تشكيلة ليفربول

وتشكيلة صاحب الضيافة كريستال بالاس:

الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإنجليزي ستكون محتدمة وتبرز فيها عدة لقاءات مع صراعات متنوعة الأهداف، لعل من أبرزها مباراة كريستال بالاس وليفربول وكذلك مباراة ساخنة بين تشلسي وتوتنهام هوتسبرز أوروبية الطابع.

سيكون ليفربول في ضيافة كريستال بالاس وعينه على تعزيز مركزه الثالث خصوصا إن فاز ونجح تشلسي في إسقاط توتنهام الرابع في موقعة واعدة.

ويملك ليفربول 63 نقطة متقدماً بنقطتين على توتنهام الذي يملك مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين بسبب انشغاله بمسابقة كأس إنجلترا.

وفي حال تحقق مراد يورجن كلوب يعني أنه سيتشبث بالمركز الثالث بفارق خمس أو أربع نقاط عن توتنهام، في حالة تعثر الأخير امام تشلسي خسارة او فوزاً يوم الأحد.

ويعيش ليفربول في الآونة الأخيرة حالة هجومية مميزة بقيادة هداف الدوري لحينه النجم المصري محمد صلاح صاحب 28 هدفاً في المسابقة.

ويعود صلاح إلى فريقه بعد مشاركته بلاده في التحضيرات لكأس العالم، وقد توجها بهدف مميز في شباك البرتغال في المباراة التي خسرتها مصر 1-2 بعدما تفوقت حتى الدقيقة 90.

مباراة ايفرتون ومانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي الى الاقتراب خطوة اضافية من اللقب عندما يحل ضيفا على ايفرتون، فيما ستكون مباراة تشلسي وجاره توتنهام لاهبة في الصراع على مقعد مؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وكان سيتي خسر آخر مباراة له على ملعب "غوديسون بارك" الخاص بنادي ايفرتون الموسم الماضي برباعية نظيفة، لكن الامور تغيرت جذريا بالنسبة الى الـ"سيتيزنس" هذا الموسم حيث يغرد الفريق خارج السرب وبفارق 16 نقطة عن منافسه المباشر وجاره في المدينة الواحدة مانشستر يونايتد، وقد يحسم اللقب في مواجهته مع الأخير الاسبوع المقبل على ملعب الاتحاد.

لكن سيتي سيخوض مباراة قوية في دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل حيث يحل في ذهاب ربع النهائي ضيفا على ليفربول، الفريق الوحيد الذي هزمه في الدوري المحلي في مباراة مثيرة 4-3 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يعرف ما اذا كان مهاجم مانشستر سيتي الارجنتيني سيرخيو اغويرو تعافى من اصابة في ركبته ابعدته عن مباراتي منتخب بلاده ضد ايطاليا واسبانيا في الايام الاخيرة، وهو قام بتدريبات خفيفة مع الجهاز الطبي للفريق.

واغويرو هو افضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي الذي انتقل اليه عام 2011، وقد سجل حتى الان 199 هدفا، لكن الاخير كان في المباراة النهائية لكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في مرمى ارسنال نهاية شباط/فبراير الماضي.

بيد انه في حال عدم مشاركة اغويرو، فان البديل جاهز بشخص البرازيلي غابريال جيزوس الذي تعافى تماما من اصابة في ركبته ابعدته قرابة الشهرين عن الملاعب.

وقد سجل جيزوس هدف منتخب البرازيل الوحيد في مرمى المانيا في مباراة ودية الثلاثاء.

وعلى ملعب "اولدترافورد"، سيترقب الجميع قرار مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو باشراك لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من عدمه، عندما يواجه سوانسي سيتي.

وسجل بوغبا نقاطا خلال مباراة منتخب بلاده ضد روسيا حيث سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة وساهم بتمريرة حاسمة سجل منها كيليان مبابي هدف الافتتاح (3-1).

وما يعزز من حظوظ بوغبا في المشاركة بعد الابتعاد عن التشكيلة الأساسية في المباريات الأخيرة ليونايتد، بان اللاعب الذي حل بدلا منه اساسيا وهو الاسكتلندي سكوت ماكتوميني، عاد من مباراة منتخب بلاده مصابا في ربلة الساق.

يذكر ان بوغبا لم يسجل في صفوف يونايتد منذ ان زار شباك نيوكاسل في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

مباريات أخرى

وفي المباريات الاخرى، يلتقي واتفورد مع بورنموث، ووست بروميتش البيون مع بيرنلي، ووست هام مع ساوثمبتون، ونيوكاسل مع هادرسفيلد، وبرايتون مع ليستر سيتي، وأرسنال مع ستوك سيتي.