متابعة: مازن الريس

لم يستثمر ليفربول هدف محمد صلاح فسقط في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون في المرحلة الخامسة والثلاثية من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفشل ليربول في اقتناص النقاط الثلاث بالرغم من تقدمه 2-0 صفر بفضل هدف إنغس وهدف محمد صلاح (4 – 72) إذ تمكن وست بروميتش من تعديل النتيجة في آخر 11 دقيقة بهدفي ليفرمور وروندون (79 و88).

وتأتي أهمية مباراة ليفربول ووست بروميتش نظراً لتوقيتها قبل أيام من مواجهة الريدز مع ضيفه روما الإيطالي الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



هدف محمد صلاح جعله يعادل رقم الأوروغوياني سواريز الذي سجّل 31 هدفاً مع ليفربول في 2013 - 2014

أحداث مباراة ليفربول ووست بروميتش

ليفربول يستغل أفضليته في أول خمس دقائق ويفتتح التسجيل بفضل إنغس (5).

أولى كرات الفرعون محمد صلاح تأتي من اختراق لمنطقة الجزاء وتسديدة ترتطم بالدفاع وتخرج إلى ركنية (11).

وست بروميتش يظهر أخيراً بتسديدة من فيليبس لم تعذب الألماني كاريوس (21).

ليفربول لا يستطيع تشكيل خطورة حقيقية على مرمى وست بروميتش والأخير يحاول التعديل (32).

أخطر فرص المباراة تأتي من كرة عرضية إلى رودريغيز لم يصل إليها وسط غياب الرقابة (38).

إنغس يهدر بطريقة غريبة فرصة الهدف الثاني (42).

ليفربول يدخل الشوط الثاني بقوة لكن روندون كاد يباغت الضيف بهدف التعادل من كرة طويلة ينقذها كاريوس في اللحظة الأخيرة (52).

مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني ومحمد صلاح يعاني لإحداث الفارق في ظل إراحة البرازيلي فيرومينيو ورقابة حجازي اللصيقة.

محمد صلاح يستفيد من إشراك تشامبرلاين وفيرمينيو ويضيف الهدف الثاني لصالح ليفربول بلمسة فنية رائعة (72).

ليفرمور يذلل الفارق من كرة حائرة داخل منطقة جزاء ليفربول (79).

الفنزويلي روندون يعدل النتيجة بضربة رأس (88).

القائمة الرسمية لكل من ليفربول ووست بروميتش

