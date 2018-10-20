ورفع سيتي رصيده إلى 23 نقطة مقابل 21 لتشيلسي، فيما سيكون بمقدور ليفربول اللحاق به مجدداً بحال فوزه على مضيفه هادرسفيلد في وقت لاحق.

وشهدت المباراة عودة نجم سيتي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الذي دخل في الدقيقة 58 بعد غياب منذ مطلع الموسم بسبب الإصابة.

وبعدما أهدر لاعبو سيتي عدة فرص، افتتح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو التسجيل بيسراه من داخل المنطقة بعد عرضية من الإسباني دافيد سيلفا (17).

وضاعف البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة بعد لغط داخل المنطقة نتيجة سقوط الألماني لوروا سانيه ومطالبة لاعبي سيتي بركلة جزاء (54).

وهزّ لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو شباك بيرنلي بتسديدة صاروخية من حافة المنطقة مضيفاً الهدف الثالث (56).

وتابع الجزائري رياض محرز المهرجان مضيفاً الهدف الرابع بتسديدة لولبية رائعة من خارج المنطقة سكنت المقص الأيمن لحارس مرمى سيتي السابق جو هارت (83).

وختم سانيه المهرجان بتسجيله الهدف الخامس بعد عرضية من الجهة اليسرى للظهير الفرنسي بنجامان مندي (90).

وحقق توتنهام اللندني فوزه الرابع توالياً على حساب جاره وست هام يونايتد 1-صفر وارتقى مؤقتاً إلى المركز الثالث مبقياً على فارق النقطتين مع مانشستر سيتي.

ويدين توتنهام بالفوز إلى لاعب وسطه الأرجنتيني أريك لاميلا صاحب هدف الفوز برأسه في الدقيقة 44.

وتعادل بورنموث مع ساوثهامبتون بلا أهداف، وانتصر كارديف على فولهام 4-2 واستمرت معاناة نيوكاسل صاحب المركز الأخير بخسارته 0-1 من ضيفه برايتون وكذلك خسر وولفرهامبتون على أرضه أمام واتفورد 2-0.



