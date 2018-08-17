يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال ضمن الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز، مباشرة وحصرياً الآن على شاشة beIN SPORTS، وعبر الانترنت من خلال تطبيق CONNECT.

كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال

تشيلسي وآرسنال يتواجهان في قمة مباريات المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز غداً السبت على ملعب ستامفورد بريدج. المباراة ستّبث مباشرة وحصرياً السبت 18 آب/أغسطس في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة تشيلسي وآرسنال

مباراة تشيلسي وآرسنال تبث على قناة beIN SPORTS HD2 مباشرة ، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

تقديم المباراة

حقق تشلسي وآرسنال مع مدربيهما الجديدين بدايتين متفاوتتين في الدوري الانجليزي، بيد أن لقاءهما السبت في المرحلة الثانية على ملعب ستامفورد بريدج يشكل اختبارا حقيقيا لموقع قطبي لندن.

أدى فشل فريقي العاصمة بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا إلى تغييرات جذرية. وفي وقت كان تشيلسي معتادا على تبديلات مدربيه في عهد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، لا يزال أرسنال يتأقلم مع رحيل ملهمه الفرنسي أرسين فينغر بعد 22 عاما على رأس إدارته الفنية.

وأظهرت المؤشرات الأولى إلى أن بديل فينغر الإسباني أوناي ايمري يحتاج الى وقت طويل لوقف تراجع "المدفعجية" في السنوات الأخيرة. بيد أن الإسباني لم يكن محظوظا بمواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب، فخسر بثنائية صريحة على أرضه الأسبوع الماضي.

وبرغم ترقب عشاق آرسنال قرار إيمري بالإبقاء على حارسه التشيكي بتر تشيك (36 عاما) الذي ارتكب بعض الأخطاء الفاضحة ضد سيتي، أو استبداله بالألماني بيرند لينو القادم من باير ليفركوزن، قال مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق "لا ينبغي أن تغير عقليتك إذا خسرت المباراة الأولى. أريد ثباتا (...) ضد مانشستر سيتي احتفظ الفريق بأفكاره وروحه طوال 90 دقيقة حتى عندما كنا نخسر...".

بدوره أكد الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي أنه يحتاج الى شهرين على الأقل لتطبيق فلسفة هجومية جعلت منه مدربا مطلوبا في نادي نابولي.

وبرغم بداية موسم متعثرة تسبب بها الرحيل المتأخر للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد الإسباني فضلا عن تكهنات حول رحيل عدد آخر من النجوم، استهل "البلوز" موسمهم بفوز صريح عل هادرسفيلد 3-صفر.

كانت هناك علامات واضحة لتأثير ساري، وذلك بعد سيطرة الإيطالي جورجينيو القادم مع مدربه من الفريق الجنوبي على خط الوسط.

ويعول تشيلسي على عودة كاملة لنجمه الأول البلجيكي إدين هازار هذا الأسبوع، بعد مشاركته 15 دقيقة فقط ضد هادرسفيلد، بعد إجازته التي تلت المشوار الناجح لمنتخب بلاده في المونديال الأخير حيث حل ثالثا.

فاز كونتي مرتين في 8 مباريات ضد أرسنال خلال موسمين له مع تشيلسي، وانقلاب في الموازين هذا الأسبوع سيؤشر إلى اتجاه صحيح يسير به ساري.

وفي مباراة ثانية، يستضيف توتنهام، فولهام على ملعب ويمبلي الشهير السبت وذلك بعد إرجاء انتقاله إلى ملعبه الجديد، لعدم جاهزيته بسبب مشكلات تقنية تتعلق بأنظمة السلامة.

وسيعني ذلك أن لاعبي المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيخوضون أولى مبارياتهم البيتية على نفس الملعب الذي اعتمدوه في الموسم الماضي أيضا.

ووعد بوكيتينو بتحقيق الفوز للمشجعين المحبطين من عدم الانتقال إلى الملعب الجديد.



سيتي لمزيد من التألق



ويواجه مانشستر سيتي هادرسفيلد الأحد بغياب نجمه البلجيكي كيفين دو بروين الذي أصيب بركبته خلال تمارين الأربعاء، , وسيخسر الفريق جهوده لمدة ثلاثة أشهر بحسب ما أعلنه ناديه اليوم.

وبرغم ذلك، يمتلك المدرب بيب غوارديولا بتصرفه لاعبين آخرين من المستوى اللامع على غرار البرتغالي برناردو سيلفا المتألق بدور مركزي ضد أرسنال وقبلها تشيلسي في مباراة درع المجتمع التقليدية، إلى القادم الجديد من ليستر الجزائري الدولي رياض محرز على الجهة اليمنى.

ولم يخض الإسباني دافيد سيلفا أية دقيقة هذا الموسم، فيما أشار الظهير كايل ووكر الى أن الشاب فيل فودن (18 عاما) قد ينال فرصته في ظل إصابة دي بروين. وأوضح "لفيل سلوك رائع، هو لاعب رائع، والأهم هو شاب رائع. لا نعتمد على لاعب واحد فقط. هذه مباراة فرق وكل من يدخل يلعب جيدا. بالطبع هي خسارة كبيرة، لكن لدينا ما يكفي وأكثر للتعويض"".

وبعد فوزه العريض على وست هام برباعية نظيفة افتتحها نجمه المصري محمد صلاح وعززها السنغالي ساديو مانيه بثنائية، يختتم ليفربول المتصدر المرحلة الاثنين بحلوله على كريستال بالاس الفائز على فولهام افتتاحا.

وبعد فوزه الافتتاحي على ليستر سيتي بهدفي الفرنسي بول بوغبا ولوك شو، يحل مانشستر يونايتد على برايتون الأحد. وأكد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو أن المهاجم جيسي لينغارد قد يشارك في المواجهة.

كيفية مشاهدة مباراة الديربي بين تشيلسي وآرسنال على الانترنت

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