مورينيو مسرور للأداء في الشوط الثاني

وأضاف "أعجبني كثيراً الشوط الثاني. كنت أتوقع أن نبدأ المباراة بصورة أفضل بكثير، في الشوط الثاني استعدنا كل قدراتنا.. الضغط القوي لاستعادة الكرة والتمريرات السريعة".

ولم تكن عودة المدرب ديفيد مويز مدرب يونايتد السابق إلى أولد ترافورد سعيدة بعدما أقيل من تدريب الفريق في 2014 بعد عشرة أشهر.

ورغم ذلك أثنى مورينيو على جهود سندرلاند.

وقال مورينيو "أعرف ديفيد مويز وسندرلاند يستحق الثناء لما قدمه في الشوط الأول".



وأضاف "نقدم أداء جيداً منذ فترة. أخيراً نحقق نتائج طيبة.. أربعة انتصارات و12 نقطة على التوالي".

وتابع "يعرف اللاعبون مبدأ أسلوب لعبنا ويشعرون بالارتياح ولكننا في حاجة لرفع المستوى".

وأقر مويز بأن سندرلاند ماض في طريقه لخوض معركة مريرة على أمل الهروب من شبح الهبوط.

وقال "سيتحتم علينا المحاولة وتحفيز النفس. لست معتاداً على هذا الوضع عكس بعض اللاعبين. يحدوني الأمل في أن نتمكن من شق طريقنا".

وأضاف "أعتقد أننا متفائلون لأننا حققنا بعض النتائج الطيبة".