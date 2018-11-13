وطلب النادي اللندني الحصول على الإذن، تحسباً لأي تأجيل إضافي في الأعمال الخاصة بإكمال ملعبه الجديد وكان من المفترض أن ينتقلَ توتنهام إلى الملعب الجديد في سبتمبر الماضي لكنه اصطدم بعدد من المشكلات التي أدت إلى تأجيل الافتتاح حتى كانون الثاني / يناير المقبل على أقل تقدير.

ووافقت السلطات المحلية على طلب توتنهام، شريطةَ ألا يتجاوزَ الحضور الجماهيري في المباريات واحدا وخمسين ألفَ متفرج، وهو ما اعترض عليه النادي، مطالبا بزيادةِ الطاقة الاستيعابية إلى ستين ألفاً على الأقل مع إمكانية الحصول على إذن خاص في المباريات الكبيرة، ومن المنتظر أن يتمَ اتخاذ قرار جديد حول أزمة الحضور الجماهيري قبل استئناف مباريات الدوري، عقب فترة التوقف الدولي الحالية.

