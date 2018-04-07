ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

وسجل سيتي ثنائية بواسطة القائد البلجيكي فينسنت كومباني 25 والألماني إيكاي غوندوغان 30، فيما أحرز أهداف يونايتد الفرنسي بول بوغبا 53، 55، وكريس سمولينغ 69.

وكان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بحاجة للفوز حتى يضمن اللقب قبل النهاية بأسابيع، ولكن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو انتفض في الشوط الثاني من خلال تألق التشيلي ألكسيس سانشيز وبوغبا.

وصحيح أن الخسارة من المستبعد جداً أن تبعد سيتي عن اللقب، لكنها جاءت بتوقيت سيء للغاية بالنسبة لسيتي بعد الخسارة من ليفربول 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وبطريقة قاسية جداً على سيتي، لأنها بعد تقدم 2-0، ولأنها من جاره يونايتد ولأنها مباراة كانت معدة للفوز باللقب.

ورفض يونايتد أن يكون تتويج جاره على حسابه، فضرب أكثر من عصفور بحجر واحد حيث ألحق الخسارة الثانية بسيتي هذا الموسم، وثأر لخسارته أمامه 1-2 ذهاباً في أولد ترافورد، وعزز حظوظه في إنهاء الموسم في المركز الثاني بعدما رفع رصيده الى 71 نقطة مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام مطارديه المباشرين ليفربول الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام جاره إيفرتون، وتوتنهام الفائز على مضيفه ستوك سيتي 2-1.



كما قلص مانشستر يونايتد الذي يملك على غرار توتنهام مباراة مؤجلة، الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الى 13 نقطة.

تفاصيل من المباراة:

- خسارة مؤلمة للغاية لمانشستر سيتي 3-2.

- د 90 قائم يونايتد ودي خيا يحرمان سيتي من التعادل

- د 89 أغويرو يرسل رأسية خطيرة أنقذها دي خيا.

- د 78 مجدداً لاعبو سيتي يطالبون بركلة جزاء بعد عرقلة آشلي يونغ لأغويرو. (شد عصبي ومناوشات معتادة في الديربي)

- د72 غوارديولا يزج بالثنائي دي بروين وجيسوس بدلاً من ديفيد سيلفا وبرنانردو سيلفا.

- د 69 هدف ثالث لمانشستر يونايتد عن طريق سمولينغ الذي تابع كرة مباشرة من سانشيز.

- د 65 غوندوغان يسدد حرة مباشرة لا تجد طريق الشباك.

- 55 بوغبا نفسه يسجل التعادل (2-2) ويزلزل كيان سيتي برأسية ممتازة مستغلاً كرة مرفوعة من التشيلي سانشيز. المباراة تبلغ أوج جماسها.

- 53 الفرنسي بوغبا يقلص الفارق بعد تمريرة ممتازة من هيريرا، النتيجة 2-1 لسيتي.

- 50 عمل ممتاز من رحيم سترلينغ لكن غوندوغان ينهيها فوق المرمى.

- بداية جيدة من مانشستر يونايتد في الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول بتقدم صريح لمانشستر سيتي 2-0.

- الدقيقة 30 الألماني غوندوغان يضيف الثاني لمان سيتي بعد مهارة فردية رائعة.

- الدقيقة 25 القائد كومباني يشعل أفراح ملعب الاتحاد بهدف رأسي رائع بعد ركينة مرفوعة من ساني.

- الإيقاع منخفض وضغط التتويج يكبل أقدام لاعبي المدرب بيب غوارديولا.

- مطالبة لاعبي مانشستر سيتي بركلة جزاء بعد الشك بملامسة آشلي يونيغ الكرة بيده.

- انطلاق المباراة بعد عناقات حارة بين لاعبي مانشستر سيتي.

لمتابعة المزيد من أخبار الدوري الإنكليزي اضغط هنا