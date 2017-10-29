ملخص لمسات محمد صلاح مع ليفربول - شاهد صلاح يهدر ركلة جزاء

أنيس معط الله

محمد صلاح يفشل في تسجيل ركلة جزاء مع ليفربول ويمنح تمريرة حاسمة للهولندي فينالدوم ليساهم في فوز الريدز 3-0 على هيدرسفيلد تاون في المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي الممتاز.

شاهد ملخص واهداف مباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون 3-0

ويحتل ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة بفارق 12 نقطة خلف المتصدّر مانشستر سيتي.

سجل صلاح 5 اهداف مع ليفربول حتى الآن في الدوري الانجليزي بفارق 3 أهداف خلف نجم توتنهام هاري كين متصدر ترتيب الهدافين (8 اهداف).

مباراة ليفربول وهيدرسفيلد تاون شهدت اهدار محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 42، لكن نجم المنتخب المصري ساهم رغم ذلك في ثلاثية فريقه، اذ منح تمريرة حاسمة لفينالدوم الذي سجل الهدف الثالث وأمّن فوز الريدز.

محمد صلاح يصنع هدفاً لليفربول

التمريرة الحاسمة التي منحها لفينالدوم خلال مواجهة هيدرسفيلد هي الثانية لمحمد صلاح مع ليفربول في الدوري الانجليزي وهو كذلك اللاعب الأكثر منحاً للتمريرات الحاسمة في فريق المدرب يورغن كلوب رفقة الألماني إيمري كان والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

ركلة جزاء محمد صلاح

ركلة الجزاء التي اضاعها محمد صلاح مع ليفربول امام هيدرسفيلد في الدقيقة 42، منحت ليفربول رقماً سيئاً في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، إذ بات أكثر فريق أضاع ركلات جزاء في تاريخ المسابقة بالتساوي مع ارسنال بـ 34 ركلة جزاء ضائعة.