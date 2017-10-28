مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بث مباشر اليوم ستكون حصرياً على beIN SPORTS التي ستقوم بتغطية للمواجهة التي تعد إحدى أهم مباريات اليوم.

مباراة مانشستر وتوتنهام ضمن أهم مباريات اليوم

تستحوذ مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام على اهتمام خاص في إنكلترا وهي بكل تأكيد أهم مباريات اليوم بالنسبة لعشاق الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن المشاهد العربي قد يفضل عليها مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أو ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

المنافسة الفريق الأول الفريق الثاني التوقيت القناة ذهاب نهائي أبطال أفريقيا الأهلي الوداد 20 HD1 الدوري الإنكليزي مانشستر يونايتد توتنهام 14.30 HD2 الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس 19 HD4 الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد فياريال 19.30 HD3 الدوري الإسباني أتلتيك بيلباو برشلونة 21.45 HD3 نهائي كأس العالم تحت 17 سنة إنكلترا إسبانيا 17.30 beIN

وتحظى مباراة الأهلي والوداد بأهمية عربية غير مسبوقة، خاصة وأنّ الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا سيشارك في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، أما مانشستر وتوتنهام فهي مباراة الصراع على الانفراد بالوصافة والاقتراب من مانشستر سيتي المتصدر.

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام - اخر الأخبار

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم ستكون افتتاحاً للمرحلة الـ10 ويدخلها صاحب الأرض مانشستر بعد تراجع ملحوظ في آخر جولتين بالتعادل سلباً مع ليفربول وتلقي خسارة مفاجئة على أرض هادرسفيلد المغمور 1-2.



واتهم مورينيو لاعبي مانشستر يونايتد بضعف شخصيتهم ضد هادرسفيلد، لكنه سيتفاءل بعودة روميلو لوكاكو هداف الفريق.

توتنهام كان سيدخل مباراة مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة، لكنه تلقى منتصف الأسبوع خسارة غريبة بعدما تقدم بهدفين أمام وست هام قبل أن تنقلب المباراة 2-3 في كأس الرابطة.



كما تعرض توتنهام لصفعة قوية بعدما أعلن مدربه الجمعة غياب هدافه الدولي هاري كاين للإصابة، لمعلومات أوسع اضغط هنا

مباراة مانشستر وتوتنهام – مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر وتوتنهام مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة خاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الضغوط الملقاة على الفريقين والتي فرضها انفراد مانشستر سيتي بالصدارة.

البث المباشر لمباراة مانشستر وتوتنهام يشمل استوديو تحليلي يسبق المباراة بـ 45 دقيقة ويتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية و HD 11 باللغة الإنكليزية.



مشاهدة مباراة مانشستر وتوتنهام عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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