مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام البث المباشر



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على أرض الأخير في بث مباشر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من وزن ثقيل، خاصة وأنّ غوارديولا يعرف جيداً صعوبة المنافسة على البطولة هذا الموسم.



وفرض البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام نفسه باعتبارها أهم مباريات يوم الإثنين التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لعراقة مانشستر سيتي وتوتنهام وشعبيتهما الجارفة.

ويحتاج مانشستر سيتي اللعب بتركيز كبير وبهدوء خاصة وأنّ مثل هذا النوع من المباريات أمام الفريق العاصمي غير المستقر بمستواه تلعب على تفاصيل صغيرة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في الدوري الإنكليزي حالياً برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول.



مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام – مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأن توتنهام لعب مواجهة صعبة الأربعاء الفائت أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا 2-2.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 2 باللغة العربية الإثنين في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي عبر الإنترنت



وستبث مباراة مانشستر سيتي الأحد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

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