مشاهدة مباراة ليفربول وستوك سيتي بث مباشر عبر beIN SPORTS

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 ولكن إلى متى سيصمد ستوك سيتي؟

- د 41 الحكم يلغي هدفاً لليفربول عن طريق إينغس بداعي التسلل

- د 34 صلاح كاد أن يسجل من حرة مباشرة رائعة لكن الفرصة فاتت...

لم يخسر ليفربول في 54 مباراة لعبها على أرضه أمام ستوك في دوري القمة (فاز 43 تعادل 11) – أطول سلسلة لفريق على أرضه ضد آخر في تاريخ دوري القمة.

- د 21 صلاح يمرر كرة رائعة لأرنولد الذي لعبها بسرعى لكن حارس ستوك بوتلاند ينقذ الموقف.

- د 20 أول تواجد حقيقي لستوك كان عن طريق رأسية السنغالي ضيوف لكنها لامست الشباك من الخارج.

- ليفربول يواصل هجومه وخصوصاً عبر محاولات إيصال الكرة لصلاح لكن الخطورة لا زالت غائبة.

- د 5 محمد صلاح يضيع انفراد تام على نحو غير معتاد، بعد تمريرة رائعة من هندرسون.

- انطلاق المباراة على أرضية ملعب أنفيلد

أرقام لمحمد صلاح

- سجل محمد صلاح 3 أهداف من 4 محاولات تسديد فقط أمام ستوك في الدوري الممتاز.

- سجل محمد صلاح 31 هدفاً هذا الموسم في الدوري الممتاز – هدف آخر سيجعله أفضل هداف لموسم واحد في منافسة الـ38 جولة.



تابعوا معنا مباراة ليفربول وستوك سيتي في أبرز لقطاتها في هذا المقال

تشكيلتا الفريقين:

ليفربول

ستوك سيتي

📝 One change to today's starting XI against @LFC as @KurtZouma replaces Glen Johnson, who misses out this afternoon.



Charlie Adam returns to the bench at his former club.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/SABn9afU8I — Stoke City FC (@stokecity) April 28, 2018

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وستوك سيتي متاحة حصرياً عبر قناتي HD2 بالعربية و HD11 بالإنكليزية وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.

يسعى ليفربول الثالث يوم السبت إلى تخطي ضيفه ستوك لمواصلة الضغط على مانشستر يونايتد الثاني أملاً بانتزاع الوصافة إن أتيحت الفرصة.

ويتخلف ليفربول بفارق 3 نقاط عن يونايتد الذي لعب مباراة اقل، ويتقدم بعدد النقاط عينه على توتنهام الذي لعب ايضا مباراة أقل.

وبعد مهرجانه التهديفي الكبير في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال على حساب روما الايطالي 5-2، سيكون ليفربول في مهمة سهلة على الورق مع ستوك سيتي وصيف القاع.

ويقود ليفربول متصدر ترتيب الهدافين المصري محمد صلاح، صاحب هدفين وتمريرتين حاسمتين الثلاثاء، رفعتا رصيده الى 43 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما سجل صلاح 19 هدفا في آخر 15 مباراة منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. خلال تلك الفترة صام عن التسجيل مرة واحدة ضد مانشستر يونايتد مطلع اذار/مارس الماضي.