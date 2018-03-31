مشاهدة مباراة تشلسي وتوتنهام بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS

تحمل المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الكثير من التحديات والآمال على أصعدة مختلفة، ولعل مباراة تشلسي وتوتنهام من أبرز هذه المواجهة الواعدة والمنقولة في بث مباشر عبر قنواتنا وكذلك عبر خدماتنا الالكترونية على الانترنت.



مشاهدة مباراة توتنهام وتشلسي الأحد متاحة في بث مباشر عبر قناة HD2 وكذلك عبر قناة beIN 4K بدءا من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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تقديم مباراة تشلسي وتوتنهام

إذ يأمل توتنهام في ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يحل ضيفا على جاره تشلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، وذلك من خلال تحقيق اول فوز له في عقر دار منافسه منذ 28 عاما، ما سيسمح له برفع الفارق عن تشلسي الى 8 نقاط وبالتالي تعزيز مركزه الرابع.

ولم يستبعد المدرب الارجنتيني لتوتنهام ماوريتسيو بوكيتينو امكانية مشاركة هداف الفريق هاري كاين في المباراة بعد ان تعافى مبكرا من اصابة بالتواء في اربطة الركبة.

وتعرض كاين الذي سجل 31 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، للاصابة الشهر الماضي خلال مباراة فريقه ضد بورنموث ولم يكن من المنتظر ان يعاود التمارين قبل الشهر المقبل.

بيد ان بوكيتينو كشف بان تطور اصابة كاين ايجابي، وقال في هذا الصدد "يجب ان ندرس حالته جيدا. انه متفائل جدا وهو يقوم بعمل جيد. كل يوم يتطور".

واضاف "سندرس حالته في الايام القليلة المقبلة. من الصعب الان القول نعم ام لا (بخصوص مشاركته). لا استطيع القول لا، لكن لا استطيع القول نعم ايضا".

واضاف "ربما الاسبوع المقبل، لكن الامر الاهم هو اننا متفائلون في ما يتعلق بتعافيه ونقوم بعمل رائع ونحن سعداء".

واوضح "بعد المباراة ضد بورنموث، اعتقد الجميع بان غيابه سيكون طويلا، لكن تعافيه كان رائعا".

وتبدو الضغوطات على تشلسي حامل اللقب الموسم الماضي كبيرة، لأن الخسارة تعني تراجع اماله بنسبة كبيرة في المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل، وربما تطيح بمدربه الايطالي انطونيو كونتي من منصبه.