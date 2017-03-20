مدرب وست بروميتش يكشف مستقبل فينغر!

ويواجه فينغر موجة عنيفة من الانتقادات التي تطالبه بالرحيل عن النادي بعد تراجع نتائج الفريق وخسارته المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 10-2 في مجموع مواجهتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز السادس حالياً في الدوري الإنكليزي الممتاز ويبتعد بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وسأل أحد الصحفيين بوليس عن مدى تأكده من بقاء فينغر، رد قائلاً: "أنا متأكد من بقائه لأنه قال لي ذلك".

من جهتها، نفت إدارة أرسنال تواصلها مع المدرب الحالي لبروسيا دورتموند الألماني، توماس توتشيل، ليحل بدلاً فينغر في منصب المدير الفني للفريق.

"هذا ليس حقيقياً"، كان هذا ما قاله المتحدث باسم نادي أرسنال، رداً على الخبر، الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، التي أكدت في وقت سابق أن النادي الإنكليزي يرغب في التعاقد مع المدرب الألماني.

أما فيما يتعلق بمستقبل فينغر، الذي ينتهي تعاقده نهاية الموسم الجاري، أوضح المتحدث باسم نادي أرسنال أنه سيكون هناك قرار مشترك في "الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".

ويتولى فينغر المهمة الفنية لأرسنال منذ 21 عاماً، حيث يعد أقدم المدربين في بطولة الدوري الإنكليزي.

وكشف المدرب الفرنسي (67 عاماً) عقب سقوط فريقه 1-3 أمام ويست برومتش مطلع الأسبوع الجاري في المسابقة الإنكليزية أنه سيعلن قريباً عن قراره النهائي، وقال في لقاء مع بعض الصحفيين: "أعرف ما سأفعله في المستقبل، وستعرفونه أنتم أيضاً سريعاً، سريعاً جداً".