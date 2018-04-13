محمد صلاح نال الجائزة عن شهر مارس المنصرم بعد أن سجل ستة أهداف لفريقه ليفربول ما جعله يتقدم بثبات نحو لقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، وكان النجم المصري قد نال الجائزة خلال شهري نوفمبر وفبراير الماضيين ما مكنه من تحقيق رقم قياسي حيث يعتبر أول لاعب ينال الجائزة ثلاث مرات في موسم واحد.

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