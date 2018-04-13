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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

محمد صلاح يواصل صناعة التاريخ مع ليفربول

0:44 دقيقة

في إنجاز غير مسبوق توّج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثالثة في موسم واحد.

 

محمد صلاح نال الجائزة عن شهر مارس المنصرم بعد أن سجل ستة أهداف لفريقه ليفربول ما جعله يتقدم بثبات نحو لقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، وكان النجم المصري قد نال الجائزة خلال شهري نوفمبر وفبراير الماضيين ما مكنه من تحقيق رقم قياسي حيث يعتبر أول لاعب ينال الجائزة ثلاث مرات في موسم واحد.

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