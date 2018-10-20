واصل ليفربول ملاحقته لمنافسه مانشستر سيتي على زعامة الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما انتصر على مضيفه هيدرسفيلد 1-0 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وعانى ليفربول كثيراً قبل أن ينتصر في المباراة التي سجّل هدفها الوحيد محمد صلاح هدافي الدوري الممتاز في الدقيقة الرابعة والعشرين.

وهذا الهدف الرابع لصلاح في الدوري الممتاز هذا الموسم والهدف الشخصي رقم 50 له مع الأندية الإنكليزية خلال 83 مباراة في جميع المنافسات.



وغاب عن ليفربول العديد من عناصره الأساسية مثل السنغالي مانيه والغيني كيتا، كما أنّ كلوب فضّل عدم الزج بالبرازيليين فيرمينيو وفابيانو من البداية.

وصار رصيد ليفربول 23 نقطة وهو ذات رصيد مانشستر سيتي مع أفضلية الأهداف لصالح كتيبة غوارديولا.

