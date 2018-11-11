متابعة: مازن الريس

حقق ليفربول انتصاراً متوقعاً على ضيفه توتنهام 2-0 اليوم الأحد في الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يجد ليفربول الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري الممتاز، صعوبة كبيرة في تخطي متذيل الترتيب بالرغم من تأخره بالتسجيل في الشوط الأول.

وافتتح المصري محمد صلاح ثنائية فريقه بعد هجمة مرتدة نموذجية (41) قبل أن يضيف السويسري شاكيري الهدف الثاني مستغلاً عرضية روبرتسون الرائعة (53).

وتصدر ليفربول جدول الدوري الممتاز مؤقتاً برصيد 30 نقطة أمام مانشستر سيتي (29 نقطة) الذي يواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي (27 نقطة) الذي يستضيف إيفرتون الليلة، بينما تجمّد رصيد الخاسر عند 5 نقاط في المركز الأخير.



مباراة ليفربول وفولهام التغطية الخاصة



(90) الدفاع يبعد تسديدة صلاح بعد مجهود فردي مميز من هداف الدوري الممتاز.

(90) البرازيلي فيرمينيو يظهر أخيراً وريكو يتابع التألق.

(81) أرنولد يصوّب من بعيد خارج إطار المرمى.

(75) ليفربول يفضل تهدئة اللعب ويسيطر على اللقاء قبل ربع ساعة من النهاية.

(62) ريكو يواصل التألق حارماً روبيرتسون من فرصة تسجيل الهدف الثالث.

هدف (53) شاكيري يتوّج مجهوده الملفت بتسجيله هدف الاطمئنان.

(53) صاروخية مانيه تصطدم بيقظة ريكو.

(50) صلاح حاول مباغتة ريكو من ركلة حرة لكن كرته بعيدة عن المرمى.

(43) الصربي ميتروفيتش يهدر فرصة التعديل بتسديده كرة سهلة على أليسون.

هدف (41) صلاح يضع ليفربول في المقدمة بعد ثوان من إلغاء هدف لفولهام.

(35) شاكيري يواصل محاولاته إلا أنّ تسديدته خارج المرمى.

(29) الألماني شورله يجرب حظه من خارج منطقة الجزاء وأليسون يتصدى.

(24) سيسيغنون ينسل بين مدافعي ليفربول ويسدد بجوار مرمى البرازيلي أليسون.

(21) الإسباني سيرجيو ريكو يقف في وجه محمد صلاح بعدما كسر هداف الدوري الممتاز مصيدة التسلل.

(16) المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول يقوم بمجهود فردي مميز لكن الحارس في المكان المناسب.

(13) أخطر فرص المباراة تأتي من السويسري شاكيري بتسديدة مباغتة.

(10) فولهام يؤدي بشكل جيد في أول 10 دقائق ويظهر كمنافس قادر على إزعاج ليفربول حتى الآن.

(4) السنغالي مانيه يفتتح فرص المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خارج المرمى.

انطلاق مباراة ليفربول وفولهام.



تشكيلة ليفربول وفولهام الرسمية