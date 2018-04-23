أنيس معط الله

أحرز محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقاً على نجوم كبار في الدوري الأقوى في العالم، وهو ما جعل الجميع يتحدث عن قدرة النجم المصري على التتويج بالكرة الذهبية.

اقتحام العالم الخاص بالأسطورتين، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، عملية مضنية وشاقة فشل فيها أكبر اللاعبين طيلة السنوات العشر الماضية، إذ فاز كل منهما بخمسة كرات ذهبية وتربعا على عرش الأفضل في العالم في منافسة مستمرة بطريقة مذهلة.

حاول نيمار في السنوات الأخيرة كسر هذا الحاجز، لكنه ورغم إيمان الجميع بقدراته اصطدم بالأرقام المذهلةالتي جعلت المنافسة مع الكبيرين شبه مستحيلة.

جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز

قد يكون الأمر مختلفاً هذا العام مع النجم المصري محمد صلاح، فالطريق المؤدي للفوز بالكرة الذهبية يمرّ عبر مجموعة من المراحل، وصلاح يسير بثبات لتخطيها.

المرحلة الأولى كانت فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب نجوم كبار كالبلجيكي كيفن دي بروين الذي لم يتمكن من إحراز الجائزة رغم قيادته مانشستر سيتي للفوز باللقب.

أهداف صلاح الغزيرة والأرقام القياسية التي حطّمها أجبرت الجميع على منحه الجائزة في أول موسم له مع ليفربول.

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

المرحلة الثانية ستكون إنهاء الموسم الحالي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه أيضاً تسير على ما يرام، إذ يتصدر صلاح جدول ترتيب الهدافين بـ 31 هدفاً حتى الآن، بفارق 5 أهداف عن هاري كين الثاني.

مازالت تفصلنا 3 مراحل على نهاية موسم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يواجه "الريدز" ستوك سيتي ثم تشيلسي ثم برايتون على التوالي، وسيكون صلاح مطالبا بالحفاظ على صدارته خلال هذه المباريات.

جائزة الحذاء الذهبي

يتصدّر محمد صلاح حتى الآن ترتيب هدافي البطولات الأوروبية الكبرى بـ 31 هدفاً متقدماً على النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي (29 هدفاً ومتبقي 5 مراحل) ونجم لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي (29 هدفاً ومتبقي 4 مراحل) ونجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي (28 هدفاً ومتبقي 3 مراحل) ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي إيدينسون كافاني (25 هدفاً ومتبقي 4 مراحل).

إذا فاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي ودوري أبطال أوروبا، لن يمنعه من الفوز بالكرة الذهبية إلا فوز رونالدو أو ميسي أو نيمار بكأس العالم في روسيا.

بالنظر إلى سجله التاريخي وقدرته الكبيرة على التسجيل، بإمكاننا القول إن المانع الوحيد لعدم فوز محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي مازال أمامه 5 مراحل على نهاية الدوري ومتفرغ تماماً للمسابقة المحلية بعد الخروج من دوري الأبطال والفوز بالكأس.

الفوز بدوري أبطال أوروبا

سيكون الفوز بدوري أبطال أوروبا عاملاً حاسماً في دخول صلاح سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، ففي السنوات الأخيرة حدّدت هذه المسابقة هوية اللاعب المتوّج بأغلى الجوائز الفردية لما تملكه من أهمية كبيرة في عالم كرة القدم.

بلغ ليفربول الدور نصف النهائي للمسابقة الأوروبية العريقة، حيث سيواجه روما الإيطالي في محاولة لاستعادة أمجاده والعودة إلى نهائي المسابقة بعد غياب استمر 11 عاماً.

العودة بليفربول إلى النهائي ثم قيادة هذا النادي العريق نحو لقبه السادس في البطولة سيمنح محمد صلاح دفعة قوية نحو انهاء احتكار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لجائزة الأفضل في العالم.

نتائج مصر في كأس العالم

تعقد الكثير من الآمال على نجم ليفربول من أجل قيادة المنتخب المصري نحو مشاركة جيدة في كأس العالم القادمة بروسيا، حيث يخوض الفراعنة غمار الدور الأول في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المستضيف روسيا والسعودية والأوروغواي.

الدور الذي سيبلغه المنتخب المصري في كأس العالم سيكون أحد العوامل الرئيسية في تحديد مكانة محمد صلاح بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم.