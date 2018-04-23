محمد صلاح أرقام كسرت وأخرى على الطريق

إعداد: مازن الريس

توّج محمد صلاح مجهوده المبهر الأحد عندما نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، مجبراً العالم أجمع على الحديث عن أرقامه الملفتة هذا الموسم.

وتخطى محمد صلاح بفضل هدفه على بورنموث السبت(14 نيسان/أبريل) في الدوري الممتاز رقم العملاق الإيفواردي ديديه دروغبا كأكثر لاعب أفريقي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بوصوله للهدف رقم 30 هدفاً إذ سجّل أسطورة تشيلسي سابقاً 29 في موسم 2009/2010، قبل أن يضيف أمام وست بروميتش (21 نيسان) هدفه الـ31 الذي عادل به رقم الأوروغوياني لويس سواريز في 2013 - 2014.

وبات محمد صلاح سابع لاعب من ليفربول يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز وآخرهم كان سواريز في 2014.

تجاوز رونالدو وفان بيرسي



ووصل محمد صلاح نجم ليفربول إلى رقم قياسي جديد بهدفه على بورنموث متجاوزاً كلّ من البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي روبن فان بيرسي خلال فترة لعبهما في الدوري الممتاز، إذ نجح صلاح في التسجيل في 22 مباراة مختلفة خلال موسم واحد (أكثر اللاعبين تسجيلاً في مباريات مختلفة) بفارق مباراة عن رونالدو وفان بيرسي.

صلاح ملك مصر والعرب



وتمكن محمد صلاح بفضل أهدافه خلال هذا الموسم في التربع على زعامة الهدافين المصريين في الدوري الممتاز متجاوزاً ميدو وعمر زكي وغيرهما.

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ولم يسبق لأي لاعب مصري أو حتى عربي تسجيل عدد الأهداف التي وصل إليها محمد صلاح خلال موسم في الدوري الممتاز كما أن صاحب الـ25 عاماً بات خطراً قريباً على العديد من نجوم العالم الذين مروا وتألقوا في المسابقة التي لم تكتشف موهبته عندما كان لاعباً لتشيلسي.

ولا يمكن أن ننسى أنّه أول لاعب عربي يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري الممتاز.



صلاح مع ليفربول

وساهم صلاح في 40 هدفاً لفريقه ليفربول هذا الموسم في الدوري الممتاز بتسجيله 31 هدفاً وصناعته تسعة أهداف وهو ما لم يفعله أي لاعب في المسابقة من قبل منذ إسهام الأوروغوياني لويس سواريز بـ43 هدفاً في 2013 – 2014، وصلاح أول لاعب يقوم بذلك في موسمه الأول أيضاًَ.

وحطم "مومو" مسبقاً رقم الإسباني فرناندو توريس كأكثر اللاعبين تسجيلاً في موسمه الأول مع الريدز في جميع المسابقات وبات أول لاعب يسجل 40 هدفاً أو أكثر (يملك 41 في 46 مباراة) في جميع المسابقات مع الريدز منذ أن فعل ذلك إيان راش 1986 – 1987، وهو ثالث لاعب يفعلها بالمجمل.

ومن ناحية الجوائز الفردية فقد توّج صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز ليصبح أول لاعب ينالها ثلاث مرات خلال موسم واحد.

كما أنّ صلاح بات أكثر لاعب يسجل بالقدم اليسرى في موسم واحد من الدوري الممتاز مع 24 هدفاً من أصل 31.



أرقام جديدة بانتظار محمد صلاح



سيصبح محمد صلاح في حال فوزه بجائزة هداف الدوري الإنكليزي الممتاز التي يتصدرها حالياً، سيصبح ثاني لاعب أفريقي يفوز بها بعد أن نالها دروغبا في مناسبتين 2006 – 2007 و 2009 – 2010.

وهزّ صلاح الشباك 18 مرة في ملعب فريقه خلال موسم واحد في الدوري الممتاز متخلفاً بفارق أربعة أهداف عن روبي فولر (سجّل 22 في 1995 - 1996).

خارج الأرض سجّل صلاح 13 هدفاً في الدوري الممتاز متخلفاً بفارق هدف عن سواريز الذي يملك 14 هدفاً (رقم قياسي في ليفربول) وثلاثة أهداف عن كيفن فيليبس (16 رقم قياسي في الدوري الممتاز).





ويحتاج محمد صلاح لأربعة أهداف فقط كي يحطم رقم أندي كول وشيرر كأكثر لاعب تسجيلاً في الدوري الممتاز خلال موسم واحد إذ وصل كول إلى 34 هدفاً عندما كان لاعباً لنيوكاسل موسم 1993 – 1994 وشيرر للرقم نفسه عندما كان لاعباً لبلاكبيرن الموسم الذي تلاه.



وينبغي على صلاح أن يسجل هدفاً وحيداً فقط كي يصبح أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافاً في موسم واحد في الدوري الممتاز.

صلاح سجّل أمام 17 فريق منافس في الدوري الممتاز وفشل في التسجيل أمام سوانسي ومانشستر يونايتد فقط، كما لم يسجل أمام برايتون ذهاباً علماً أنّه سيلعب أمام في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز إياباً.