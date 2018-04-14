محمد صلاح أرقام تحطمت وأخرى بالانتظار

إعداد: مازن الريس



تخطى محمد صلاح بفضل هدفه على بورنموث السبت في الدوري الممتاز رقم العملاق الإيفواردي ديديه دروغبا كأكثر لاعب أفريقي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بوصوله للهدف رقم 30 هدفاً إذ سجّل أسطورة تشيلسي سابقاً 29 في موسم 2009/2010.

تجاوز رونالدو وفان بيرسي



ووصل محمد صلاح نجم ليفربول إلى رقم قياسي جديد متجاوزاً كلّ من البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي روبن فان بيرسي خلال فترة لعبهما في الدوري الممتاز.

ونجح صلاح في التسجيل في 22 مباراة مختلفة خلال موسم واحد (أكثر اللاعبين تسجيلاً في مباريات مختلفة) بفارق مباراة عن رونالدو وفان بيرسي.

صلاح ملك مصر والعرب



وتمكن محمد صلاح بفضل أهدافه خلال هذا الموسم في التربع على زعامة الهدافين المصريين في الدوري الممتاز متجاوزاً ميدو وعمر زكي وغيرهما.

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ولم يسبق لأي لاعب مصري أو حتى عربي تسجيل عدد الأهداف التي وصل إليها محمد صلاح خلال موسم في الدوري الممتاز كما أن صاحب الـ25 عاماً بات خطراً قريباً على العديد من نجوم العالم الذين مروا وتألقوا في المسابقة التي لم تكتشف موهبته عندما كان لاعباً لتشيلسي.

ولا يمكن أن ننسى أنّه أول لاعب عربي يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري الممتاز.



صلاح مع ليفربول

وساهم صلاح في 39 هدفاً لفريقه ليفربول هذا الموسم في الدوري الممتاز بتسجيله 30 هدفاً وصناعته تسعة أهداف وهو ما لم يفعله أي لاعب في المسابقة من قبل منذ إسهام الأوروغوياني لويس سواريز بـ43 هدفاً في 2013 – 2014، وصلاح أول لاعب يقوم بذلك في موسمه الأول أيضاًَ.

وحطم "مومو" مسبقاً رقم الإسباني فرناندو توريس كأكثر اللاعبين تسجيلاً في موسمه الأول مع الريدز في جميع المسابقات وبات أول لاعب يسجل 40 هدفاً أو أكثر في جميع المسابقات مع الريدز منذ أن فعل ذلك إيان راش 1986 – 1987، وهو ثالث لاعب يفعلها بالمجمل.

ومن ناحية الجوائز الفردية فقد توّج صلاح بجائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز ليصبح أول لاعب ينالها ثلاث مرات خلال موسم واحد.

كما أنّ صلاح بات أكثر لاعب يسجل بالقدم اليسرى في موسم واحد من الدوري الممتاز مع 22 هدفاً من أصل 30.



أرقام جديدة بانتظار محمد صلاح



سيصبح محمد صلاح في حال فوزه بجائزة هداف الدوري الإنكليزي الممتاز التي يتصدرها حالياً، سيصبح ثاني لاعب أفريقي يفوز بها بعد أن نالها دروغبا في مناسبتين 2006 – 2007 و 2009 – 2010.



ويحتاج محمد صلاح لخمسة أهداف فقط كي يحطم رقم أندي كول وشيرر كأكثر لاعب تسجيلاً في الدوري الممتاز خلال موسم واحد إذ وصل كول إلى 34 هدفاً عندما كان لاعباً لنيوكاسل موسم 1993 – 1994 وشيرر للرقم نفسه عندما كان لاعباً لبلاكبيرن الموسم الذي تلاه.



وتبدو المهمة أسهل بالنسبة لإمكانية تحطيمه لرقم الأوروغوياني لويس سورايز فيما يتعلق باللاعب الأكثر تسجيلاً مع ليفربول في موسم واحد في الدوري الممتاز، إذ سجّل سواريز 31 هدفاً في 2013 – 2014.