مازن الريس

محمد النني فرض نفسه مجدداً في تشكيلة أرسنال الأساسية خلال المباراة التي كسبها فريقه 3-0 الأحد على ستوك سيتي في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

وعاد محمد النني للمشاركة في تشكيلة أرسنال الأساسية في الدوري الممتاز للمرة الثانية توالياً وذلك بعد أيام من تجديد عقده لتزداد الآمال المعقودة عليه بعدما سبّب جلوسه على دكة بدلاء الفرنسي فينغر انزعاج المؤمنين الكثر بقدراته.





ويعوّل عشاق منتخب مصر في كأس العالم روسيا FIFA 2018 بشكل كبير على محمد صلاح متصدر هدافي الدوري الممتاز إلا أنّ النني وغيره من النجوم مثل أحمد حجازي وتريزيغيه وعمر وردة أثبتوا مراراً قدرتهم على مساعدة صلاح في الذهاب بمنتخب الفراعنة للدور الثاني على الأقل.

وقدّم محمد النني أحد أكثر لاعبي الدوري الممتاز انضباطاً مباراة جيدة على المستوى التكتيكي لكنه بدأ يتحرر تدريجياً من المهام الموكلة إليه الأمر الذي ينظر إليه عشاق الكرة المصرية بارتياح.

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ولعب النني 81 تمريرة بدقة مرتفعة بلغت 87.7 بالمئة والأهم من ذلك أنّه سدد في مناسبتين واحدة من داخل منطقة الجزاء والثانية من خارجها وهو ما يحتاجه منتخب مصر والنني مستقبلاً خاصة وأنّه يقدم أداءً مميزاً وثابتاً من الناحية الدفاعية.

ولمس النني الذي تحرّك كثيراً في أنحاء ملعب الإمارات الكرة 89 مرة ولم يقم فينغر باستبداله إلا عقب تقدم أرسنال على ستوك 1-0 مع الدقيقة 76، لكن النني نفسه ينبغي أن يراجع الإنذار الأصفر الذي تلقاه (37).

ويحتاج النني لبعض الصبر والحفاظ على تطوره المتواصل نظراً لامتلاك أرسنال مجموعة من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الممتاز وهو ما يقف عائقاً أمام حجزه مكان أساسي دائم وحافزاً بذات الوقت لتقديم كل ما لديه في تدريبات ومباريات فريقه.