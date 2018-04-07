مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم مباشر

- نهاية الشوط الأول بتقدم صريح لمانشستر سيتي 2-0.

- الدقيقة 30 الألماني غوندوغان يضيف الثاني لمان سيتي بعد مهارة فردية رائعة.

- الدقيقة 25 القائد كومباني يشعل أفراح ملعب الاتحاد بهدف رأسي رائع بعد ركينة مرفوعة من ساني.

- الإيقاع منخفض وضغط التتويج يكبل أقدام لاعبي المدرب بيب غوارديولا.

- مطالبة لاعبي مانشستر سيتي بركلة جزاء بعد الشك بملامسة آشلي يونيغ الكرة بيده.

- انطلاق المباراة بعد عناقات حارة بين لاعبي مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد - مباشر -اشترك هنا

أنظار عشاق الدوري الانكليزي الممتاز تتجه نحو مدينة مانشستر وتحديدا الى ملعب "الاتحاد" الذي سيحتضن "ديربي" المدينة بين مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد اليوم السبت في قمة المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة سيتي ويونايتد وكيفية مشاهدتها؟

بامكناكم متابعة مباراة مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد اليوم السبت 7 أبريل انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD 2 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأهم مباريات الدوري الانكليزي الممتاز اليوم السبت بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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تقديم المباراة

سيحاول مانشستر سيتي تضميد جراح سقوطه الأوروبي الثقيل أمام ليفربول، عبر حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عندما يستضيف غريمه الأكبر ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد في قمة المرحلة 33 على ملعب الاتحاد اليوم السبت.

وإذا ما قدر لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الفوز، سيصبح الأول في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز الذي انطلق بتسميته الجديدة قبل 26 عاما، يُتوج باللقب قبل ست مراحل من نهاية البطولة.

ويتقدم مانشستر سيتي بفارق 16 نقطة عن يونايتد، ويبدو تتويجه باللقب الثالث في الدوري الممتاز (والخامس في تاريخ بطولة إنكلترا) مسألة وقت. لكن المحسوم أن نكهة التتويج على حساب يونايتد بالذات ستكون مختلفة، في ظل التنافس التاريخي بين قطبي المدينة الإنكليزية الشمالية.

ويأمل غوارديولا في تحقيق باكورة ألقابه في الدوري الإنكليزي في موسمه الثاني مع سيتي، علما أنه أحرز هذا الموسم كأس رابطة الأندية على حساب أرسنال. إلا أن ما يؤرق المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، هو أن المباراة تأتي قبل ثلاثة أيام من استضافته ليفربول في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا (صفر-3 ذهابا)، ما يضعه أمام صعوبة اختيار التشكيلة التي ستخوض المباراة ضد يونايتد.

وقال غوارديولا بعد الخسارة أمام ليفربول على ملعب الأخير أنفيلد "علينا تقبلها والآن لدينا يونايتد على ملعبنا وبعدها ليفربول على ملعبنا أيضا".

ولا يزال المدرب الكاتالوني واثقا بقدرة فريقه على قلب الأمور لصالحه أوروبيا، قائلا "النتيجة قاسية لكنني لا أشعر بأننا خرجنا. كانوا أفضل منا داخل المنطقة لكنني أثق جيدا بفريقي، لقد أظهر لي أشياء جيدة طوال الموسم. لدينا 90 دقيقة وسنحاول قلب الأمور في مصلحتنا".

أضاف "لا أحد يعتقد أننا سنتأهل لكننا سنحاول إقناع أنفسنا" بإمكانية ذلك.

وهيمن سيتي بشكل كبير على الدوري هذا الموسم، ولم يخسر سوى مرة واحدة كانت على يد ليفربول نفسه (3-4) في كانون الثاني/يناير الماضي، بعدما كان النادي الأزرق قد تفوق ذهابا بنتيجة قاسية على ملعبه 5-صفر.

ورأى لاعب خط وسط سيتي البلجيكي كيفن دي بروين أن الفرحة ستكون مزدوجة في حال التتويج باللقب ضد يونايتد، معتبرا أن "هذه هي المباريات التي نلعب من أجلها طوال الموسم. سيكون الأمر رائعا، مختلفا".

أضاف "الجميع يدرك خصوصية المباريات بين سيتي ويونايتد، الجميع يعرف التاريخ، وبالتالي سيكون الأمر تاريخيا. الأفضل أن نحسم الأمور بأقصى سرعة ممكنة".

وكان سيتي قد فاز على مضيفه يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري هذا الموسم بنتيجة 2-1 في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي.