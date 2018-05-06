- هدف لتشيلسي: الفرنسي جيرو يرتقي اعلى من دفاع ليفربول ويسدد راسية محكمة غالط بها الحارس الالماني كاريوس.

- رغم موقعه القريب من الخشابات الثلاث للبلوز فوت مانيه فرصة افتتاح النتيجة بعدما سدد كرة ضعيفة انتهت في يد الحارس كورتوا.

- السنغالي ساديو مانيه يطلق صاروخية نحو مرمى الحارس كورتوا لكن الاخير كان في الموعد ورد الكرة.

- الفرنسي اوليفيه جيرو يحاول التسديد من على حافة منطقة الجزاء لكن دفاع ليفربول يعترض طريق الكرة.

- اول تهديد من هجوم ليفربول حيث استلم البرازيلي فيرمينيو الكرة في منطقة جزاء البلوز وسدد بقوة لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا كان بالامرصاد.

الحكم انطوني تايلور يعطي اشارة انطلاق قمة ستامفوردبريدج بين البلوز والريدز.

تشكيلة تشيلسي

تشكيلة ليفربول

ليفربول وتشيلسي مباراة من العيار الثقيل يحل خلالها محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز ورفاقه ضيوفاً على تشيلسي في مواجهة كبرى سيحتضنها استاد ستامفورد بريدج ضمن المرحلة 37 من البطولة.

وسيكون جمهور وعشاق كرة القدم في عالمنا العربي، ومتابعي محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي على موعد مع اللقاء المرتقب عبر قنوات beIN SPORTS التي ستقدم تغطية مباشرة وحصرية للمباراة الهامة والمرتقبة وسيسبقها الاستوديو التحليلي للقاء.

كما يمكنكم أيضاً متابعة البث الحي للمباراة بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبرbeIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

معلومات البث المباشر

• مباراة تشيلسي وليفربول ضمن المرحلة 37 ستقام الأحد السادس من أيار/مايو.

• موعدكم مع مواجهة تشيلسي وليفربول سكون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• المباراة ستكون بتعليق الزميل أحمد الطيب وسيسبقها استوديو تحليلي متميز للحديث عن أبرز ملامحها وتحليل أهم لقطاتها وحالاتها التحكيمية مع استعراض لمسيرة الفريقين في الأسابيع الأخيرة.

تقديم المباراة

على الرغم من أن لقب النسخة الحالية من الدوري الإنكليزي الممتاز قد حُسم لصالح مانشستر سيتي البطل، إلا أن الصراع لازال قوياً على المراكز الأوروبية، حيث يحتل ليفربول المنتشي بتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، المركز الثالث برصيد 72 نقطة بينما يأتي تشيلسي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف توتنهام الرابع، وبالتأكيد فإن تشيلسي سيسعى بكل قوة للفوز أملاً في مواصلة الضغط على توتنهام عل وعسى أن يتعثر فريق شمال لندن في مبارياته المتبقية ما يستمح للبلوز باقتناص المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

من جهته فإن وضع ليفربول لا يبدو مريحاً فالفريق متبقي له مباراتين فقط مقابل 3 مباريات متبقية لتشيلسي، علما بأنه يفصله نقطة وحيدة أمام توتنهام و6 نقاط أمام تشيلسي، ما يجعل أي خسارة أو فقدان للنقاط قد يدخل الألماني يورغن كلوب ولاعبيه في حسابات هو في غنى عنها مع نهاية الموسم.

ولا تسير نتائج ليفربول على نحو جيد في المباريات الأخيرة إذ أنه فاز في مباراة وحيدة فقط في آخر 4 مباريات كانت على بورنموث (3-0) فيما تعادل في 3 مباريات أخرى كانت مه إيفرتون (0-0) وويست بروميتش (2-2) وأخيراً ستوك سيتي (0-0)، فيما يبدو تشيلسي وكأنه استعاد أخيراً مستواه الذي كان عليه في الموسم الماضي عندما توج باللقب، إذ حققت كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الفوز في 3 مباريات متتالية على ساوثامبتون (3-2) وبيرنلي (2-1) وأخيراً على سوانسي بهدف نظيف.

ويمتلك ليفربول ثاني أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 80 هدفاً بينما يبدو دفاع الريدز كارثياً بعد أن استقبلت شباكه 37 هدفاً وهو أضعف خط دفاع من بين الفرق الخمسة الأولى في المسابقة مقابل 60 هدفاً سجلها تشيلسي مقابل 34 هدفاً دخلت مرمى الفريق.

وفي النهاية فإن نجم وهداف ليفربول محمد صلاح أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الإنكليزي بحسب رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب الرياضيين، يدخل في سباق محتدم مع هاري كاين مهاجم توتنهام من أجل الظفر بلقب هداف الدوري الإنكليزي الممتاز، ويتصدر صلاح لائحة الهدافين برصيد 31 هدفاً مقابل 27 هدفاً لكاين، وسيسعى صلاح من جانبه بالتأكيد إلى زيادة غلته وتوسيع الفارق في الصدارة لصالحه خاصة أن كاين يتبقى له 3 مباريات في المسابقة فيما تنتظر صلاح مواجهتين فقط قبل ختام الدوري الممتاز.

