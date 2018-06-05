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الدوري الإنكليزي الممتاز

ماوريسيو بوتشيتينو يتراجع عن فكرة تدريب ريال مدريد (تقارير)

0:33 دقيقة

تراجع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنكليزي عن فكرة الإشراف على ريال مدريد خلفاً للمستقيل زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، أن ماوريسيو بوتشيتينو تراجع عن حلم تدريب الفريق الملكي حفاظاً على مصداقيته، بعد أن كان قد جدد عقده مع الفريق الإنكليزي قبل أيام قليلة وباشر سلسلة من المفاوضات مع ركائز الفريق لإقاناعهم بالتجديد، بالإضافة إلى سعيه لاستقدام لاعبين آخرين لتدعيم الفريق.

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