ماني يُعيد لليفربول ذاكرة الانتصارات

استعاد ليفربول ذاكرة الانتصارات بفضل نجمه السنغالي ساديو ماني الذي قاد الفريق للفوز على ضيفه توتنهام بتسجيله هدفين في المباراة التي فاز فيها الحُمر (2-0) ضمن المرحلة 25 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

والفوز هو الثاني لليفربول منذ بداية عام 2017 إذ كان قد فاز في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنكليزي على بليموث أرجايل بهدف نظيف قبل أن يودع المسابقة ذاتها من دور الـ32 بسقوطه على أرضه أمام وولفرهامبتون (1-2)، ثم خسر الفريق (1-0) ذهاباً وإياباً أمام ساوثمبتون في نصف نهائي كـأس الرابطة الإنكليزية المحترفة.

كما أنه الفوز الأول على الإطلاق للـ"حُمر" في الدوري الممتاز في العام الجديد إذ كان آخر انتصار حققه الفريق في الدوري على حساب مانشستر سيتي بهدف نظيف في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وغابت الانتصارات عن ليفربول في الأسابيع الخمسة الماضية من عمر الدوري الممتاز إذ تعادل في المرحلة الـ20 مع سندرلاند (2-2) ثم مع مانشستر يونايتد (1-1) قبل أن يسقط أمام سوانسي (2-3) ثم تعادل مع تشيلسي بهدف لهدف، وأخيراً تلقى الفريق هزيمة قاسية خارج ملعبه في المرحلة 24 من هال سيتي بثنائية نظيفة.

وبقي توتنهام ثانياً برصيد 50 نقطة لكنه بات مهدداً بفقدان هذا المركز في حال فوز مانشستر سيتي على بورنموث بعد غد الاثنين.

أما ليفربول فرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بفارق 10 نقاط عن تشلسي المتصدر الذي يلعب غداً مع بيرنلي.

على ملعب أنفيلد، قاد المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني ليفربول إلى فوز مستحق بهدفين سجلهما في مدى دقيقتين الأول عندما انفرد بالحارس الفرنسي هوغو لوريس وغمز الكرة في سقف الشبكة (16)، قبل أن يضيف الثاني بعد دربكة أمام مرمى الفريق اللندني الشمالي.

وقدم ليفربول كعادته أفضل عروضه في مواجهة الفرق الكبيرة وتمكن من إلحاق الهزيمة الثالثة بتوتنهام هذا الموسم.

وتمحورت معظم هجمات الفريق الأحمر على الجناح الأيمن حيث استغل غياب ظهير أيسر توتنهام داني روز وقد نجح ماني في خلق متاعب كثيرة للبديل بن ديفيس.

وأثمر ضغط ليفربول الهدف الأول عندما مرر الهولندي جورجينيو وينيلدوم كرة أمامية بينية ليسبق ماني الجميع وينفرد بحارس توتنهام قبل أن يغمزها بحرفنة داخل الشباك.

ولم يكد توتنهام يلتقط انفاسه حتى عاجله ماني بهدفه الثاني مستغلاً تردد دفاع توتنهام في تشتيت الكرة ليتابعها داخل الشباك.

وسنحت فرص عدة لليفربول لتوسيع الفارق لكن البرازيليين فيرمينو وفيليب كوتينيو لم يحالفهما الحظ في وضع الكرة داخل الشباك.

واستمرت الوتيرة على حالها في الشوط الثاني من دون تعديل في النتيجة.