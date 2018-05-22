مانويل بيليغريني مدرباً لوست هام

وقال رئيس النادي ديفيد سوليفان "أنا سعيد بالترحيب بمانويل بيلغريني في وست هام يونايتد. إنه واحد من أكثر مدربي كرة القدم احتراماً في العالم، ونحن نتطلع للعمل معه".

وتابع "كان من المهم أن نعين شخصاً لديه المعرفة والخبرة في الدوري الإنكليزي، ليس فقط للفرق واللاعبين الذين سنواجههم -- بل لوست هام يونايتد وطموحاتنا".

ويعرف بيليغريني (64 عاما) البطولة الإنكليزية جيدا إذ أشرف على مانشستر سيتي بين 2013 و2016، وفاز معه بلقب الدوري الممتاز في موسم 2013-2014، وبلقب كأس الرابطة مرتين.

وتولى التشيلي أيضاً تدريب ريال مدريد وفياريال وملقة في إسبانيا، وكان يقود هيبي تشاينيا فورتشون الصيني في الموسمين الماضيين.

وبرغم وجود بند جزائي في عقده مع النادي الصيني الذي يستمر حتى نهاية 2018، قدرته وسائل الإعلام بـ 7 ملايين دولار، فإن هيبي تشاينا أكد السبت أن بيليغريني ترك منصبه.

وأنهى وست هام الدوري الإنكليزي في المركز الثالث عشر، لكن علاقته مع مويز الذي كان تولى المهمة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لم تستمر برغم نجاحه في إبقاء الفريق في الدرجة الممتازة.

