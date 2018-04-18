وعزز مانشستر يونايتد رصيده في المركز الثاني ليحصد 74 نقطة متقدما على ليفربول الثالث بفارق 4 نقاط وتوتنهام الرابع ب6 نقاط.

وأجرى مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو سبعة تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الاخيرة وخسرت على ملعب أولدترافورد أمام وست بروميتش البيون صاحب المركز الأخير صفر-1 فأهدى اللقب إلى جاره مانشستر سيتي.

وكان مورينيو يهدف من وراء هذه الخطوة، إلى إراحة بعض لاعبي الصف الأول للمباراة المرتقبة ضد توتنهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي السبت المقبل على ملعب ويمبلي، وبالتالي لم يشارك التشيلي ألكسيس سانشيز أساسياً ولا البلجيكي روميلو لوكاكو أو الصربي نيمانيا ماتيتش علماً أن الأخيرين دخلاً منتصف الشوط الثاني خلافاً للأول.

وفي غياب رأس الحربة لوكاكو، شغل الشاب ماركوس راشفورد مركز المهاجم الاساسي بمساعدة الفرنسي أنطوني مارسيال يساراً ولينغادر يميناً.

كانت الكفة متكافئة بين الفريقين من دون خطورة حقيقة على المرميين إلى أن نجح قلب الدفاع كريس سمولينغ في استغلال لعبة مشتركة رائعة بين الإسباني أندير هيريرا وجيسي لينغارد ليتابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك في الدقيقة 28.

والهدف هو الثالث لسمولينغ في آخر ثلاث مباريات يخوضها فريقه خارج ملعبه وكان أبرزها هدف الفوز على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد 3-2 قبل 10 ايام.

وحاول بورنموث تعديل النتيجة لكن لاعبيه افتقدوا إلى الدقة أمام المرمى في حين لم يجرب حارس مرمى مانشستر يونايتد الإسباني دافيد دي خيا كثيراً.

ورفع مانشستر يونايتد من إيقاعه في الشوط الثاني وشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش لكنه انتظر دخول لوكاكو أرضية الملعب بدلا من لينغارد ليضيف الأول الهدف الثاني مستغلاً تمريرة أمامية من الفرنسي بول بوغبا ليرفع الكرة من فوق الحارس المتقدم (70).

ورفع لولكاكو رصيده إلى 27 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، كما أن الهدف هو السابع للمهاجم البلجيكي الدولي في ست مباريات ضد بورنموث من ضمنها عندما كان لاعباً في صفوف إيفرتون في المواسم الأخيرة.