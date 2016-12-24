مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن شنايدرلين

وسبق للدولي الفرنسي إبلاغ مدربه برغبته في الحصول على فرص للعب بشكل منتظم، وهو ما لم ينله خلال 18 شهراً مع ناديه.

وردًا على سؤال عما اذا كان مستعداً لتلقي عروض من أجل شنايدرلين (27 عاماً)، أجاب مورينيو في مؤتمر صحافي "نعم".

وأضاف: "هو محترف رائع، وشاب رائع، وصريح جداً"، متابعاً: "جوابي بسيط: إذا كان يلعب بشكل منتظم معي لدي الحق" برفض انتقاله، لكن: "اذا لم يكن الحال كذلك، لا يحق لي أن أقول للاعب يرغب في أن يكون سعيداً، بأنه لن يذهب إلى أي مكان آخر".

وتابع: "جوابي كان بأنه في حال التقدم بعرض جيد، وارتأى مجلس إدارة النادي أن العرض جيد مقارنة بمستوى لاعب جيد جداً كمورغان، فأنا لن أمنعه من المغادرة".

وانضم الدولي الفرنسي إلى "الشياطين الحمر" في عهد المدرب السابق الهولندي لويس فان غال في صيف 2015، في صفقة قدرت قيمتها بـ27 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار).