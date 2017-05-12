مانشستر يونايتد لإسقاط توتنهام والبقاء في سباق الكبار

يأمل مانشستر يوتايتد أن يخوض مباراة توتنهام يوم الأحد في الجولة 37 من الدوري الإنكليزي في وايت هارت لاين في ظروف سانحة لتعزيز آماله في إنهاء الموسم بين اول أربعة فرق لضمان مركز في دوري الأبطال علماً أنه يملك فرصة التتويج في الدوري الأوروبي والتأهل المباشر.

وفي حال خسارة أي من منافسيه على هذه المراكز، مانشستر سيتي وليفربول وارسنال ستتعزز آمال مانشستر يونايتد.

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