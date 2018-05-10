مانشستر يونايتد.. رسمياً وصيفاً

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 78 نقطة قبل نهاية البطولة بمرحلة واحدة متقدمًا على توتنهام الثالث بفارق 4 نقاط.

وأجرى مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو ثمانية تبديلات عن المباراة الأخيرة التي انتهت بخسارة فريقه أمام برايتون صفر-1 الأسبوع الماضي ووجه على إثرها انتقادات حادة إلى بعض اللاعبين وألمح إلى ابعاد البعض منهم وعلى رأسهم الفرنسي أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد بعد الأداء المخيب لهما في الآونة الأخيرة.

وبالفعل لم يشارك الثنائي الهجومي أساسياً (شارك راشفورد في منتصف الشوط الثاني) على الرغم من غياب البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يتعافى من إصابة في كاحله، في حين لم يخض لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش المباراة لإراحته.

ويدين وست هام بالتعادل لحارس مرماه الإسباني أدريان الذي تألق في الذود عن مرماه وتصدى لأكثر من محاولة خطيرة للفريق الزائر.

محاولة أولى من وست هام عبر جناحه النمسوي الدولي مارك أرناتوفيتش الذي راوغ كريس سمولينغ وأطلق كرة قوية من مشارف المنطقة بين يدي الحارس الإسباني دافيد دي خيا (6).

ثم بدأ مانشستر يونايتد يدخل أجواء المباراة تدريجياً بفضل تحركات بول بوغبا وألكسيس سانشيز وسدد سكوت ماكتوميني كرة قوية من خارج المنطقة مرت الى جانب القائم الأيمن (20)، وبعدها بدقيقة واحدة أطلق جيسي لينغارد من المسافة ذاتها كرة مباغتة طار لها حارس وست هام أدريان وحولها ركلة ركنية.

وأبدع أدريان في التصدي لتسديدة سانشيز ثم الكرة المرتدة الذي سددها لوك شو (23).

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني بقوة وكاد سانشيز يفتتح التسجيل عندما هرب من الحارس أدريان وسدد كرة باتجاه الشباك لكن أوغبونا أنقذ مرماه من هدف أكيد (48).

ومرر الاكوادوري أنطونيو فالنسيا كرة عرضية متقنة داخل المنطقة حاول بوغبا أن يلحقها لكنها مرت خارج الملعب (62).

ثم هبط إيقاع المباراة في ربع الساعة الأخير من دون خطورة تذكر على المرميين.

يذكر أن مانشستر يونايتد ينهي موسمه في الدوري المحلي بلقاء واتفورد الأحد على ملعب أولدترافورد قبل أن يخوض نهائي كأس انكلترا ضد تشيلسي في 19 أيار/مايو على ملعب ويمبلي.

