مانشستر سيتي يمدد عقد غوارديولا حتى 2021

وكان غوارديولا قاد سيتي للقب الدوري هذا الموسم وهو انضم للفريق عام 2016 قادماً من بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد غوارديولا في شريط مصور بثه النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أنا سعيد ومتحمس للغاية (...) إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع هذه العائلة في هذه المنظمة وهذا النادي".

وواصل المدرب البالغ 47 عاماً "أستمتع بالعمل مع لاعبي فريقي كل يوم والتواجد معهم من أجل محاولة أن نقدم أفضل ما لدينا في السنوات"، مضيفا "كمدرب، يجب أن تكون مرتاحا بالتواجد مع اللاعبين - وأنا مرتاح. سأركز على رغبة لاعبي لكي نصبح فريقا أفضل".

وتابع "سنحاول القيام بهذا الأمر كل يوم، أن نتحسن على أرضية الملعب، أن نطور لاعبينا. نملك فريقا شابا".

وفي حال بقي غوارديولا حتى نهاية عقده في ختام موسم 2021، سيكون قد أمضى خمسة أعوام في "استاد الاتحاد"، وهي أطول فترة له مع فريق واحد بعدما أشرف على برشلونة الإسباني بين 2008 و2012، وبايرن ميونيخ الألماني (2013-2016).

