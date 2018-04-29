مانشستر سيتي يعادل إنجاز تشيلسي الموسم الماضي

وهو الفوز الثلاثون لمانشستر سيتي فعادل الرقم القياسي الذي حققه تشيلسي في الموسم الماضي عندما توج باللقب في أول موسم تحت إشراف مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في الصدارة برصيد 93 نقطة، وأصبح على بعد نقطتين من الرقم القياسي في أكبر عدد من النقاط في موسم واحد (95) والذي سجله تشلسي موسم 2004-2005.

ورفع مانشستر سيتي غلته من الأهداف هذا الموسم الى 102 هدف في 35 مباراة وبات أسرع فريق يبلغ 100 هدف منذ إيفرتون في موسم 1931-1932 (في 32 مباراة).

كما عادل سيتي غلته من الأهداف في موسم واحد والتي كان حققها موسم 2013-2014، وبات على بعد هدف واحد من غلة تشيلسي صاحب الرقم القياسي موسم 2009-2010.

وبكر مانشستر سيتي بالتسجيل عبر جناحه الدولي الألماني لوروا سانيه في الدقيقة 13، ثم أضاف الثاني بفضل النيران الصديقة عندما سجل مدافعه الدولي الأرجنتيني السابق بابلو زاباليتا بالخطأ في مرمى فريقه الحالي في الدقيقة 27.

وبات زاباليتا أول لاعب يسجل بالخطأ في مرماه في مباراة ضد فريقه السابق في "الدوري الإنكليزي الممتاز" بعد جونجو شيلفي لاعب نيوكاسل حالياً أمام ليفربول عندما كان لاعباً في صفوف سوانسي سيتي في كانون الأول/ديسمبر 2014.

وسجل آرون كريسويل هدف الشرف لأصحاب الارض في الدقيقة 42.

واعاد البرازيلي غابريال جيزوس الفارق إلى سابق عهده عندما سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي إثر كرة داخل المنطقة من رحيم سترلينغ فتلاعب بأحد المدافعين وتابعها في المرمى في الدقيقة 53.

وختم البرازيلي فرناندينيو المهرجان بهدف رابع بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة من سترلينغ في الدقيقة 64.

