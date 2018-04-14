مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي استعاد توازنه عقب إخفاقه في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزاً سهلاً على مضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أقيمت المباراة مساء السبت على استاد ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن، وسيطر على أغلب أوقاتها مانشستر سيتي، الذي افتتح التسجيل عن طريق غابرييل جيسوس في الدقيقة 22، قبل أن يسجل إلكاي غوندوغان الهدف الثاني في الدقيقة 25 من ركلة جزاء ثم تمكن الدنماركي إيريكسين من تضييق الفارق عقب إحرازه هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 42، قبل أن يحرز الدولي الإنكليزي رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 72.

بذلك استمر مانشستر سيتي في الصدارة رافعاً رصيده إلى 87 نقطة، فيما بقي توتنهام في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 67 نقطة.

نهاية المباراة بفوز سهل لمانشستر سيتي على مضيفه اللندني توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الدقيقة 72 - ستيرلينغ صحح خطأه بسرعة شديدة وتمكن هذه المرة من هز الشباك محرزاُ الهدف الثالث لمانشستر سيتي، بعد أن انقض على كرة عائدة من حارس توتنهام هوغو لوريس.

الدقيقة 70 - رحيم ستيرلينغ أضاع أغرب فرص اللقاء عندما لعب والكر كرة عرضية فشل دفاع توتنهام في إبعادها فوصلت إلى ستيرلينغ المتمركز في مواجهة المرمى تماماً إلا أنه بدل من تسديد الكرة تلعثم وتأخر ثم سدد الكرة في جسد أحد المدافعين فذهبت إلى ركنية بغرابة شديدة.

الدقيقة 64 - عكس اتجاه اللعب في الشوط الثاني مانشستر سيتي استغل المساحات الخالية تماماً في دفاعات توتنهام، وشن العديد من الهجمات المرتدة كاد على أثرها غابرييل جيسوس أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد أن تخلص مجدداً من رقابة سانشيز إلا أنه أهدر الفرصة بغرابة بعد أن سدد الكرة خارج الملعب.

الدقيقة 46 - توتنهام بدأ الشوط الثاني مهاجماً بحثاً عن تعادل سريع يمنحه الأمل في اقتناص نقاط المباراة الثلاث.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مانشستر سيتي على توتنهام بهدفين مقابل هدف

الدقيقة 42 - توتنهام يعود للمباراة مع نهاية الشوط الأول على الرغم من السيطرة التامة للسيتي، هاري كاين مرر كرة رائعة اخترقت مدافعي الفريق الضيف ووصلت للاعب الوسط الدنماركي إيريكسين الذي كاد أن ينفرد إلا أن مدافع مانشستر سيتي ايميريك لابورت تدخل لإبعاد الكرة فاصطدمت مجدداً بقدم إيريكسين وسكنت الشباك معلنة الهدف الأول لأصحاب الأرض.

الدقيقة 40 - توتنهام يسعى لتقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول إلا أنه يقدم واحدة من أسوأ مبارياته مؤخراً بسبب تفكك خطوطة وزيادة عدد تمريرات لاعبيه المقطوعة في وسط الملعب.

الدقيقة 25 - مانشستر سيتي يؤكد سيطرته التامه على أحداث اللقاء بعد أن أحرز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها غوندوغان إثر عرقلة حارس توتنهام للدولي الإنكليزي ستيرلينغ.

الدقيقة 22 - مانشستر سيتي يؤكذ سيطرته ويحرز الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق المهاجم البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس الذي تلقى تمريرة طولية رائعة من الخلف لعبها المدافع البلجيكي فينسانت كومباني فانسل جيسوس بسرعته وهرب من سانشيز ثم أودعها ببراعة بيسراه مفتتحاً أهداف المباراة.,

الدقيقة 15 - سيطرة شبه كاملة من مانشستر سيتي بفضل تحركات ثلاثي الهجوم سانيه وجيسوس وستيرلينغ وخلفهما كل من دي بروين وغوندوغان إلا أن انكماش دفاع توتنهام وتألق المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز على الأخص حال دون اهتزاز شباك أصحاب الأرض بالهدف الأول.

الدقيقة 3 - لوري سانيه مهاجم مانشستر سيتي يطلق تسديدة صاروخية ترتد من قائم حارس توتنهام هوغو لوريس، معلنة عن انطلاقة نارية للمباراة ومؤكدة على رغبة السيتي في نسيان أحزانه وحسم لقب الدوري.

الدقيقة الأولى - انطلاق المباراة

تشكيلة توتنهام

تشكيلة مانشستر سيتي