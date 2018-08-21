وأوضح "سيتيزنز": "سينتقل إلى برشلونة الخميس للخضوع لفحوص إضافية تحدد خطورة الإصابة".

وأحرز برافو لقب الدوري الإسباني مرتين مع برشلونة قبل الإنضمام إلى سيتي في 2016، لكن بعد موسم أول ارتكب فيه بعض الأخطاء، خسر موقعه الأساسي للبرازيلي ايدرسون القادم العام الماضي من بنفيكا البرتغالي.

وغرد برافو الذي خاض الموسم الماضي ست مباريات في كأس الرابطة التي أحرزها سيتي "مهما حصل أو كان سيئا اليوم، ستستمر الحياة وغدا سيكون يوما أفضل بالتأكيد".

ومع إصابة برافو (35 عاما و119 مباراة دولية)، بقي لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الحارس الشاب دانيال غريمشو (20 عاما) ليلعب دور البديل برغم قلة خبرته.

وأقفل باب الانتقالات في الدوري الإنكليزي، ما يعني أن سيتي سيكون عاجزا عن ضم حارس جديد قبل فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وانضم الحارس الدولي السابق جو هارت من سيتي إلى بيرنلي بعد إعارته في الموسمين الأخيرين، فيما باع سيتي حارس منتخب تحت 21 عاما أنغوس غون إلى ساوثمبتون مطلع الصيف الحالي.



